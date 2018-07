Inhalt Seite 1 — Glück im Glück Seite 2 Auf einer Seite lesen

R. H., Hamburg

Die „Milde Stiftung“ stammt aus der Pestzeit, einer der trüben Stationen Hamburger Heimatkunde. In den Gründerjahren erbaute sie ihren Armen eine stattliche Backsteinburg mit Mittelturm, Torbogen, Innenhof und Hintertrakten. So steht sie noch heute an Hamburgs Bürgerweide.

Große Buchstaben, weiß auf die schwarzroten Ziegelwände des Hofes getüncht – wie ehemals die Hinweise auf Luftschutzkeller –, bezeichnen die Eingänge zu den Hintertreppenhäusern. Ein weißer Flecken auf der Wohlstandskarte, dieser trübselige Hof. Aber wer hier wohnen darf, ist dennoch froh darüber. Eine schmale Küche, die gleichzeitig Entree ist, mit anschließendem Stübchen, kosten vierundzwanzig Mark Miete.

Glücklich, hier eine Wohnung bekommen zu haben, ist eine alte Dame, die vorher neun Jahre lang mit zwei anderen Frauen ein Zimmer von 16 Quadratmetern in einer Baracke bewohnte.

Vor dem Kriege besaß sie ein Internat nahe der polnischen Grenze. Im Kriege stellte sie Bibliotheken für Lazarette und Kasernen zusammen. Dieser Tätigkeit verdankt die Vierundsiebzigjährige, daß sie jetzt eine Angestelltenrente von 135,20 Mark im Monat bezieht. Ergänzt um das notwendige Minimum wird diese Rente durch Zahlungen der Sozialbehörde.

So kommt es gelegentlich zu Besuchen bei der alten Dame. Prüfer der Behörde blicken – falls ein Kleidungsstück beantragt wurde – in den Kleiderschrank oder, routinemäßig, ins Portemonnaie. Der Staat muß kontrollieren, ob unterstützt werden muß, wer unterstützt wird.

Die amtliche Personalakte hat der Prüfer bei sich. Er fragt: „Hat sich in Ihren Verhältnissen etwas geändert?“ – „Nein, leider nicht“, sagte die alte Dame auch beim letzten Mal wieder. Der Prüfer schlug den Aktendeckel auf – und sagte: „Hier steht aber, daß Sie am 7. November bei einer öffentlichen Veranstaltung des Rundfunks DM 125,– gewonnen haben. Das hätten Sie uns doch melden müssen, als zusätzlichen Verdienst.“ – „Es waren leider nur DM 25, –“, sagte die alte Dame, „und es war nicht verdient, sondern gewonnen.“ – „Hier sieht DM 125,–“, sagte der Prüfer, „und ob Verdienst oder Gewinn, bleibt sich gleich. Sie müssen es melden.“