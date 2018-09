Von Walther Weber

Die Kritiker werden nicht müde. Seit Jahren prophezeien sie ein Ende des Siegeszuges der Versandhäuser in Deutschland. Die steigenden Ansprüche der Wohlstandsgesellschaft sowie das nachlassende Preisbewußtsein der Konsumenten – so argumentieren sie – werde den Verkauf per Katalog erschweren. Die fortschreitende Motorisierung und das Vordringen der Warenhäuser in Stadt und Land tue ein weiteres die Bestellungen nach Abbildungen zurückzudrängen. Überdies bringe das Auftreten der Discounter und der Zusammenbruch der Preisbindung die Versender, die ihre Preise länger als ein halbes Jahr festlegen, in arge Schwierigkeiten. Kurzum: der Versandhandel werde bald aussterben. Oder, wie ein Mann eines Warenhauskonzerns auf unsere Frage nach der Konkurrenz antwortete: „Was wollen Sie? Der Versandhandel ist doch tot. Weshalb bauen die denn alle Kaufhäuser

Tatsächlich haben die beiden größten deutschen Unternehmen der Branche, das Großversandhaus Quelle Gustav Schickedanz KG und die Neckermann Versand KGaA schon vor Jahren begonnen, im Ladengeschäft Fuß zu fassen. Und die anderen Großen, wie Schwab, Otto und Witt sind ihnen, wenn auch sehr zögernd, nun gefolgt. Darf man aus dieser Entwicklung jedoch auf das Ende des Versandhandels schließen?

Der Verkauf per Post, in dem etwa 3500 Unternehmen aller Größen und Schattierungen um den Markt kämpfen, wächst, blüht und gedeiht trotz verschärfter Konkurrenz. Der Umsatzzuwachs jedenfalls, den das Statistische Bundesamt für 1964 ermittelte, übertraf den des gesamten Einzelhandels von 7,1 Prozent und den der expansiven Warenhäuser von 11 Prozent beträchtlich. Um nicht weniger als 16 Prozent erhöhten die Groß Versender im vergangenen Jahr ihren Umsatz. Und stets haben die Wachstumsraten dieses Handelszweiges noch über denen des Einzelhandels gelegen.

Sicherlich, es gibt schon seit einigen Jahren Anzeichen, die darauf hindeuten, daß die Zeit hektischer Umsatzsprünge vorüber ist. Dr. Gustav Schickedanz und Josef Neckermann haben seit Jahren jedem gesagt, der es hören wollte: „Auch bei uns wachsen die Bäume nicht in den Himmel.“ Auch der Inhaber des Hamburger Otto-Versand, Werner Otto, ließ in diesen Tagen die Öffentlichkeit wissen, daß seine Geschäftsführung „im Hinblick auf künftige Zuwachsraten keinerlei überschwengliche Hoffnungen“ hege, und sich die Grenzen des Möglichen klar abzeichneten.

Wenn überschwengliche Hoffnungen in der Nachkriegszeit aufkommen konnten, dann war es der geradezu stürmischen Expansion und dem fast unglaublichen Siegeszug der Versandhändler zuzuschreiben. Wachstumsraten von 20 bis 35 Prozent waren in den Jahren von 1955 bis 1960 für die führenden Unternehmen keine Seltenheit. Wie wohl kein anderer Handelszweig haben die Großversender mit warenhausähnlichem Sortiment – sechs unter ihnen bestreiten mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes der Branche – die Gunst der Jahre genutzt. Durch den Ausbau modernster Versandanlagen, die Erhöhung der Katalogauflage und die Erschließung neuer Kundenkreise haben sie die Voraussetzungen für die Expansion geschaffen. Auf der Bekleidungs-, Einrichtungs-, Elektro-, der Hobby- und der Motorisierungswelle sind sie kräftig mit emporgetragen worden.

Die ungewöhnlichen Erfolge sind ihnen jedoch nicht mühelos in den Schoß gefallen. Die Konkurrenz hat sie zu besonderen Leistungen angespornt. Als Preisbrecher sind sie bekanntgeworden. Wer den Kunden erfolgreich zum Kauf per Post animieren will, muß schon etwas Besonderes bieten. Schon vor Jahren haben Umfragen ergeben, daß der größte Teil der Versandkunden (40 Prozent) wegen der niedrigen Preise, kauft, während etwa 20 Prozent in erster Linie die Bequemlichkeit des Einkaufs schätzen und 17 Prozent die große Auswahl als Kaufmotiv nennen.