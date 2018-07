Man kommt, wenn man einmal Blut geleckt hat, vom Stellenmarkt nicht mehr los. Er ist das große Feld der sprachlichen Fehlleistungen unserer Zeit, weil sich hier kaum einer die Mühe gibt, an diejenigen zu denken, die diesen Teil der Journale eben auch lesen: die Sprach verliebten, die Genauigkeitsfanatiker des Wortes, die Literaten und die Poeten.

Und weil diese Gruppe von Zeitgenossen im allgemeinen ja auch wirklich nicht an den Stellenmarkt, diesen Umschlagplatz der Bildungsvorräte, denkt, wird sich auch kaum einer von ihnen bei der Nürnberger Firma Diehl melden, die einen Literatur-Ingenieur einstellen möchte.

Ganz recht: einen Literatur-Ingenieur. Und warum auch nicht: seit wir nach diesem Krieg E. A. Poes Poetik wiederentdeckt haben, ist uns der Dichter als der Mann „in der blauen Schürze“, als der Mann im Labor der Sprache ein vertrauter Begriff. Warum sollte also eine Firma nicht damit ernst machen und den Sprach-Handwerker oder Sprach-Laboranten zum Sprach- oder Literatur-Ingenieur aufwerten?

Franz Mon, Helmut Heißenbüttel, Eugen Gomringer, sie sind angesprochen, ihre konkreten Texte in den Arbeitsmarkt einzubringen, auch Max Bense könnte, wenn er nicht selber nach Nürnberg (der Stadt der bastelnden Meistersinger) ziehen will, doch einen Assistenten oder einen frisch promovierten Schüler entsenden. Und ist nicht auch Walter Höllerer samt seinem Seminar angesprochen – eben jener Walter Höllerer, der an einer Technischen Universität Literatur lehrt und der mitseiner Zeitschrift „Sprache im technischen Zeitalter“ die Zusammengehörigkeit von Literatur und Ingenieurswelt dokumentiert?

Doch wie sollen die Literatur-Ingenieure in dieser Nürnberger Firma verwendet werden? Als ausgepichte Produzenten risikoloser Bestseller? Kaum, daß sich einer der Genannten dazu hergäbe. Oder will man an der Pegnitz, wo vor 300 Jahren die Pegnitzschäfer die barocke Artistik der Lyrik auf die Spitze trieben, eine neue Produktionsstätte für perfekte Texte schaffen? Aber nein: die Firma Diehl ist eine Rechenmaschinenfabrik. Will man dort folglich das Computer-Dichten in größerem Umfang starten? Wiederum nein: der Literatur-Ingenieur, der in Nürnberg gesucht wird, soll weder das, noch soll er „reine“ Werbetexte konstruieren, was diese Berufsbezeichnung allenfalls noch nahelegen könnte. Vielmehr „umfaßt“ sein Aufgabengebiet: „Studium und Auswertung der in- und ausländischen Patent- und Fachliteratur auf den Gebieten elektronischer und mechanischer Rechenmaschinen, Beratung der Entwickler und Konstrukteure in Patent- und Gebrauchsmusterschutzfragen.“

Das also ist ein Literatur-Ingenieur, und die ganze Freude darüber, daß die deutsche Wirtschaft, eingedenk ihrer kulturellen Sendung, mit der Poetik Poes und seiner Nachfolger praktisch ernst machen könnte, ist einem verdorben. Man hat nur wieder einmal ein neues Wort gebastelt, indem man ein altes usurpiert hat.

Wilhelm Höck