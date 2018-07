Von Wilhelm Treue

Staatssekretär Graf Herbert von Bismarck. Aus seiner politischen Privatkorrespondenz. Herausgegeben und eingeleitet von Walter Bussmann. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 598 Seiten, 54 DM.

Eine fontanische Natur“, sagte vor kurzem ein geistreicher Altphilologe, ein Fontane-Kenner und -Liebhaber, ohne Zögern, als ich ihm von diesem Buch erzählte.

In der Tat: liest man in den hier herausgegebenen „politischen“ Briefen Herbert Bismarcks, die durch Gegenstücke des Vaters, Holsteins und mancher anderer Visavis in Herbert Bismarcks umfangreicher Korrespondenz vielfach erst den rechten Untergrund erhalten sowie im Urteil über und Austausch mit einem schon in seiner Jugend glänzenden Briefschreiber, großartigen Plauderer, oberflächlichen Flunkerer und abstoßenden Schmeichler wie Bülow wirklich glänzendes Format erreichen – liest man weiter in den gewissermaßen autobiographischen Skizzen und Dokumenten in Briefform, die bald das Leben der Eltern, bald die unglückliche Liebe des Autors, hier die immer wieder gesuchten und genossenen Englandreisen, dort schließlich den Beruf betreffen, dann hat man ganz deutlich den Eindruck, einer jener Männergestalten gegenüberzustehen, die Fontanes Phantasie mehrfach aus dem Erlebnis seiner Zeit geschaffen hat: kräftig und doch weich, herrisch und doch gebrochen, erfolgreich und doch nicht glücklich, beneidet und doch bemitleidenswert, männlich und doch nicht schöpferisch. Das waren auch die Erscheinungen, deren Äußeres Lenbachs Pinsel so häufig dekorativ „schön“ und besser in Skizzen als in abgeschlossenen Bildnissen wiedergibt, deren Vollbärte er immer und deren Charakter er nur selten „getroffen“, deren innere Unausgewogenheit aber niemals ein großer Maler zu begreifen und zu schildern versucht hat. Darauf mag es in erster Linie zurückzuführen sein, daß es vom preußischen Junker – Landmann, Offizier oder Diplomat, Oberpräsident oder Landrat – kein künstlerisch hervorragendes, den Typus treffendes Porträt gibt gegenüber den unzähligen vergleichbaren erstklassigen Werken in England, von denen Herbert Bismarck bei seinen vielen Besuchen auf den Schlössern des von ihm so sehr bewunderten Adels gewiß die besten gesehen und bewundert hat.

Bei einer Briefausgabe ist die Versuchung natürlich groß, zunächst die Briefe zu lesen und dann die Einleitung zu – vergessen. Das sollte man bei diesem Bande nicht tun. Walter Bussmann hat mit intimer Kenntnis der Person und ihres Umkreises eine sehr einträgliche Entsagung geübt, indem er auf eine biographische Skizze verzichtete und an ihrer Stelle eine inhaltsreiche Monographie schrieb. Mit sicherer Beherrschung der Geschichte der politischen Zusammenhänge, der höfischen und diplomatischen Gesellschaft, der Familie Bismarck, des Auswärtigen Amtes, auch der Intrigen und Kabalen, Verdächtigungen und Verleumdungen schrieb er 67 Seiten, von denen nicht eine Zeile langweilig oder weitschweifig ist. Hier ist jedes Wort überlegt, kann jenes Urteil verteidigt werden, ist die Komposition so gelungen, daß man schon sehr sorgfältig suchen muß, bis man merkt, was nicht gesagt, sondern dem Leser zu erschließen überlassen wurde: daß nämlich Herbert Bismarck zweitrangig war, kein origineller Staatsmann, kein bedeutender Diplomat, kein Mann, der zwischen 1870 und 1890 die Dynamik und die Tendenzen seiner Zeit so erkannte, wie der große Vater zwischen 1848 und 1862 Deutschlands Zukunft empfunden hatte. Zweitrangig nicht allein neben dem Vater, der alle überragte und distanzierte, sondern auch in der normalen Konkurrenz der politischen Beamtenschaft und Diplomatie.

Herbert Bismarck wurde durch die offene und rücksichtslose Protektion seines Vaters, der einen zuverlässigen Gehilfen brauchte (was man versteht) und dem niemand zu widersprechen wagte (oder mit Erfolg vermocht hätte), zu früh auf bedeutende Posten gestellt; und wenn er durchschnittliche Ergebnisse erzielte, dann wurden diese groß genannt, weil sie die eines Bismarcks waren, der Bismarck den Großen zum Hintergrunde hatte. Schließlich lebte der Sohn im „Zeitalter Bismarcks“, er arbeitete nach seines Vaters Direktiven, erbat und erhielt dessen Anweisungen und entwickelte nicht ein einziges Mal echte politische Initiative, er blieb oder wurde in der Loyalität des Sohnes und der Familie eng und unschöpferisch: er begleitete das Leben des großen und dann des alten großen Mannes, dem er verständnisvoll, ergeben und gehorsam bis zum Verzicht auf das eigene Glück diente. Aber gerade dieses ausschließliche Sohnsein verhinderte natürlich, daß er mehr wurde: ein bedeutender Diplomat, ein wirklicher Staatsmann – falls die Gaben dafür in ihm vorhanden gewesen sind.

Ohnehin seit seinem vom Vater erzwungenen und vom Sohn gehörsamst vollzogenen Eheverzicht ein gebrochener Mensch, verzichtete er obendrein im März 1890 endgültig auf ein eigenes Leben, als er folgsam mit dem Vater zurücktrat und dafür in einem psychologisch überaus bezeichnenden, sehr umständlichen und langen Brief an den Kaiser eigentlich keinen anderen Grund anzugeben wußte, als daß ein solcher Sohn seinem Vater, ein solcher Gehilfe seinem Meister eben folgen muß.