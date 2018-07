Der neue Maillol-Band ist kein Eigenprodukt des Berliner Rembrandt-Verlages, und man kann diesem nur bedingt zu dieser Erwerbung, printed in Switzerland, gratulieren. Das Buch paßt thematisch gut in die Reihe seiner europäischen Bildhauermonographien, die sich durch Solidität und eine eher trockene als schwärmerische oder gar schwülstige Diktion auszeichnen, die Texte stammen sonst ausnahmslos von deutschen Autoren.

Waldemar George, der Verfasser des Maillol-Buches, ist ein Landsmann des Bildhauers, er war jahrzehntelang mit Maillol bekannt und hat ihn häufig in seinen verschiedenen Ateliers besucht, er ist über seine Lebensgewohnheiten und seine ‚< Modelle, speziell über sein letztes Modell Dina Vierny, gut orientiert. Das ihr gewidmete Kapitel ist doppelt so lang wie das über Maillol und Rodin – und so genau will man gar nicht wissen, wie die Beziehung zwischen der fünfzehnjährigen Schülerin und dem rüstigen Mittsiebziger begann.

Noch peinlicher wird es, wenn der Autor für die sinnliche Komponente in der Maillolschen Kunst, die der Betrachter auch ohne Kommentar begreift, die kongruente sinnliche Sprache finden möchte. Da öffnen sich Frauen wie Muscheln, und hochgestellte Brüste gleichen zwei schönen, stolz gerundeten Früchten.

Soweit eine Analyse des Werkes, seiner Herkunft und seiner Wirkung versucht wird, bewegt sie sich in Gemeinplätzen oder gerät – bei der Idee eines Maillol-Museums – ins Hymnische, Dieses Museum „würde ein Hafen, der Besinnung sein. Dadurch, daß es die ästhetischen Werte auf ihr Wesen zurückführt, würde es beweisen, daß die Künste nicht vom materiellen Fortschritt abhängig sind, und daß sie Zeugnis ablegen von der ewigen Bestimmung des Menschen“.

Sehr brauchbar dagegen ist die umfangreiche Dokumentation am Schluß des Buches mit einer exakten Biographie, die von Dina Vierny verfaßt wurde – ihre Verdienste um den Nachlaß und den Nachruhm Maillols sind hinlänglich bekannt.

Über die Unzulänglichkeit des Textes wird sich der Verlag vermutlich im klaren gewesen sein, und er hat sie offenbar wegen sonstiger Qualitäten des Buches, das man nicht lesen, das man wie einen Bildband durchblättern und genießen sollte, in Kauf genommen. Die Zeichnungen, ob Rötel, Bleistift, Kohle oder Tusche, sind vollendet, in Doppeltonoffset, reproduziert. Die Holzschnitte zu Daphnis und Chloe, zu Horaz und Vergil wurden mit typographischer Delikatesse in den Text gestellt. Alle wichtigen Skulpturen werden, oft in verschiedenen Ansichten und in gut gewählten Ausschnitten, abgebildet. Leider und ganz überflüssigerweise auch in Farbaufnahmen, die den Ton der Bronze je nach der Hintergrundfarbe ins Blaue, Grüne oder Gelbe verfärben und die Freude an dem Bilderteil erheblich beeinträchtigen (240 Seiten mit 193 Abbildungen, 68,80 DM). Gottfried Sello