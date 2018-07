Wim Thoelke, ein Freund der lauten Scherze und des biedermännischen Witzes: grellen Effekten so wenig wie der derb-vertraulichen Suada abhold; Thoelke, der das Schulterklopfen und die wohlberechnete Improvisation liebt – ein Dieter Hildebrandt im Holzschnitt-Maß: dieser Bramarbas und Gargantua, der immer dann gut ist, wenn er sich ironisiert, und immer dort schlecht wird, wo er, Witzeerzähler und Lacher zugleich, den eigenen Charme überschätzt – Thoelke also erwies sich, schlagersingende Sportler vorstellend, als Causeur hohen Ranges. Statt der gespielten Urwüchsigkeit, statt augenzwinkernder Direktheit, statt der Muster „Hoppla, jetzt komm ich“ und „Dicker Mann mit weichem Herzen“ gab er sich diesmal, im Dialog und Kommentar, sanft und behutsam.

Thoelke im Gespräch mit den verzweifelt singenden Stars, das war so, als ob ein kluger Vater dem in eine Pubertätskrise geratenen Sohn seine freundliche Hilfe anböte. Den Sportlern mit kleinen, ironisch durchgefeilten Sätzen die Grenzen ihrer Begabung zu zeigen, die Klügeren unter ihnen die oft in grazilen Parenthesen versteckten Bösartigkeiten merken zu lassen und die Dümmeren, dem Betrachter zur Lehre, in die Bonmotfallen zu locken ... in der Tat, das verriet Takt, Anmut und pädagogischen Sinn. Vom plumpen Veräppeln so weit entfernt wie von nickender Akklamation, stellte Thoelke dem Zuschauer das Urteil über die muskelstarken Vokalisten anheim und maß jeden Athleten mit dem für ihn passenden Maß.

Frau Zahn, die im Stil des Frankfurter Heimatdichters Stolze parlierte, kam gnädig davon; Schnelldorfer wurde über technische Tricks und Effekte, Hall und Verzerrung, belehrt; Kaufmann, während dessen Arie ein goldberingter Korrepetitor-Finger sich unter dem Wort Beckstein abmühte, sah sich, als ausgebildeter Künstler, mit dem Lobspruch „Sie singen besser, als ich dachte“ entlassen; von Clay erblickte man Zähne und Zäpfchen, den Nasenflügel und die Pupille; Max Schmeling, souverän und lebenserfahren, ironisierte sich trefflich: Und in der Tat, sein anno 30 in der Beethovenhalle aufgenommener Sprechgesang folgte eher dem Rhythmus der Fäuste als den Gesetzen der Noten.

Aber schließlich kam dann doch noch ein wirklicher Sänger; nicht Gerhard Wendland übrigens, mit dessen marianischer Geigenschnulze verglichen Frau Zahn beinahe eine ausdrucksstarke Callas •war, sondern Martin Lauer, ein musikalischer Mann. Hier genügten wenige Takte, um den ganzen. Bubi-Scholz-Schnickschnack, die ganze Ich – will – noch – einmal – mit-Hans-Jürgen-laufen-Aura vergessen zu lassen. Thoelke wurde ernst, genau im rechten Moment: Unter den liebenswerten Geldverdienern erschien ein Solist, der etwas von Rhythmus, Melodie und Sprache verstand. Wendland fand seinen Meister und täte gut daran, sich in Zukunft im 110 Meter Hürdenlauf zu versuchen. Thoelke, der (wie der Abend bewies) ein wahrer Sokratiker sein kann, sollte ihn zu überzeugen vermögen. Momos