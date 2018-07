Von Hermann Funke

Im Mai 1963 ist ein neues Stück Autobahn im Südosten Hamburgs fertiggestellt worden. Es schließt die Lücke zwischen den beiden Autobahnen nach Hannover/Bremen und nach Lübeck, so daß der Verkehr in diesen Richtungen nicht mehr durch die Hamburger Innenstadt hindurch muß. Die neue Autobahn verbindet außerdem die südlichen und östlichen Stadtteile Hamburgs besser miteinander.

Wer diese Strecke benutzt, kommt über eine der schönsten neuen Brücken in Deutschland, die Brücke über die Norderelbe im Zuge der Bundesautobahn, südliche Umgehung Hamburg; Bauherr: Baubehörde Hamburg, Tiefbauamt, Hauptabteilung Brücken- und Ingenieurbau; Entwurf und Ausführung: Rheinstahl Union Brückenbau; Architekten: H. Freese und E. Jux, Hamburg.

Sein Auto fährt schnell über die Brücke hinweg, und es mag sein, daß er wenig von ihr bemerkt – anders als der englische Pionieroffizier, der mit seiner Kolonne über die Brücke gefahren war und von London aus bat, man möge ihm die Pläne zuschicken.

Was ist an einer Brücke schon dran? Ist sie mehr als nur ein praktischer Zweckbau? Kann eine Brücke überhaupt schön sein? Und wäre es nicht vernünftiger, eine sähe wie die andere aus?

In vielen Ländern gleichen sich die neueren Brücken tatsächlich wie ein Ei dem anderen. In Deutschland nicht. Jede wird einzeln entworfen. Meistens werden Wettbewerbe ausgeschrieben, so daß der Bauherr unter verschiedenen Entwürfen und Preisangeboten wählen kann. Die Konkurrenz unter den Brückenbaufirmen hat dazu beigetragen, daß die deutsche Brückenbaukunst hoch entwickelt und auch im Ausland angesehen ist. So hätte zum Beispiel ohne den deutschen Brückenbau nach dem Krieg die Spannbetontechnik nicht in aller Welt einen derartigen Aufschwung nehmen können. Wir haben ja dafür gesorgt, daß wir nach 1945 sehr viele neue Brücken bauen mußten.

Mehr noch als andere Bauwerke sind Brücken für uns Teile der Landschaft. Auch Straßen empfinden wir als zur Natur gehörend und nicht als künstliche Ingenieurbauwerke – jedenfalls solange sie nicht kaputt sind.