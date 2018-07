Die Problematik des modernen Sports saß in Nottingham zehn Tage lang auf der Anklagebank und wurde von einem Schwurgericht von zwölf „gerechten Männern“ für schuldig befunden. Zehn Berufsfußballspieler, darunter ein Nationalspieler, der neunzehnmal die englischen Farben getragen hatte, wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, die von vier Monaten bis zu vier Jahren reichten und teilweise zusätzliche Geldstrafen in Höhe von 55 000 Mark mit sich zogen. Die Anklagebehörde hatte erfolgreich den Beweis angetreten, daß alle angeklagten Spieler vor verschiedenen Ligaspielen übereingekommen waren, Wetten über die Resultate bei Buchmachern anzulegen und zu versuchen, daß bestimmte Mannschaften erwähnte Spiele verloren. In diesem sportlichen „Schieber“-Prozeß war Jimmy Gauld der Rädelsführer, der seine Beziehungen zu verschiedenen Vereinen in sträflicher Weise ausnutzte, Spieler zu korrumpieren und Wetten zu festgesetzten Kursen anzulegen, die ihm bestimmte Buchmacher anboten, von denen einer später Selbstmord beging. Es ist bezeichnend für die juristische Lage, daß sich alle Angeklagten vor dem Gericht „schuldig“ bekannten, obwohl sie ihre Schuld noch bei der Voruntersuchung vor dem Friedensrichter geleugnet hatten. Die Anklage ergab sich nach den Ermittlungen, die in der Sensations-Sonntagszeitung „The People“ veröffentlicht wurden und bereits vor Jahresfrist im Mittelpunkt öffentlicher Erörterungen standen. Die Staatsanwaltschaft konnte allerdings erst dann eingreifen, als sie glaubte, daß die Angeklagten den Tatbestand der Verschwörung zwecks Täuschung des Publikums erfüllt hätten.

In seiner Urteilsbegründung kanzelte der Richter Jimmy Gauld schärfstens ab: „Sie haben den Berufsfußball beschmutzt und Ihre Freunde und Bekannten korrumpiert. Sie haben das Leben von intelligenten und bisher sauberen Menschen ruiniert. Ich muß deswegen auch die öffentlichen Folgen Ihres Betragens in Betracht ziehen. Ich habe dabei nicht die Zehntausende von gewöhnlichen Menschen vergessen, die Entspannung durch den Besuch von Berufsfußballspielen fanden und die, während der Zeitspanne, in der sie tätig gewesen sind, ihre Schillinge bezahlt haben, um ein Ligaspiel zu sehen, von denen sie annahmen, es würde von Experten gespielt werden. Was sie zu sehen bekamen, war eine unehrliche Scharade. Ich sitze hier nicht, um diejenigen zu verurteilen, die sich so benahmen wie Sie es getan haben, als Sie den Ruf Ihrer Freunde an die Zeitung ‚The People‘ verkauften. Mich geht hier ausschließlich die kriminelle Seite an. Deswegen scheint es mir meine Pflicht zu sein, eine Strafe über Sie zu verhängen, die es jeder übeldenkenden Person in jedem Sportzweig klar machen soll, daß diese Art von sportlichem Verhalten ein Verbrechen vorstellt und sehr ernster Natur ist.“

Die verhängten Strafen sind noch nicht das Ende der traurigen Angelegenheit. Mit ihrem guten Ruf ist auch die Verdienstmöglichkeit der verurteilten Spieler dahin. Ob die „Football Association“ diese Männer vom weiteren Fußballspiel in der Zukunft ausschließt oder nicht, spielt keine Rolle, da es kaum einen Verein geben dürfte, der diese verurteilten Spieler nach der Haftentlassung engagieren könnte.

Sie werden ihren Sturz um so härter empfinden, als der Verdacht weiter besteht, daß sie nicht allein geblieben waren, als sie ihren Schwindel organisierten. Mit Recht hat der Kommentar der Presse gefragt, wer nach jenen Menschen forschen wird, die von den Schwindeleien auf und neben dem Spielfeld profitiert haben. Es wird die Pflicht des englischen Fußballverbands und aller Vereine sein, rücksichtslos die Möglichkeit weiterer Skandale auszumerzen, selbst wenn sie sich größten Hindernissen gegenüber befinden sollten. Es ist einfach zu sagen, daß die Vereine im eigenen Stall Säuberung halten könnten, wenn sie sie nur ernsthaft wollten. Dies ist leichter gesagt als getan. Fußball ist ein ganz großes Geschäft geworden, das nach ethischen Prinzipien durchgeführt wird, die wenig mit den moralischen Idealen von sportlichen Amateuren zu tun haben. Dabei hat der Fußball nicht einmal die Berufsethik erstklassiger Geschäftsleute erworben. Seit Kriegsende ist der Berufsfußball mit Geld durchsetzt worden, ohne daß dies unbedingt Profit bedeutet hätte. Diese höchst materielle Einstellung hat dem Spiel Lasten und Versuchungen aufgehalst, die die gegenwärtige Struktur nur schwer ertragen kann. Es würde ein besonders gesundes Zeichen einer Neuorientierung sein, wenn die Vereine in ihre Bilanzen schauen und sich fragen würden, ob sie stets eine akkurate und ehrliche Auskunft über die Geschäfte gegeben haben, die sie dort ausgewiesen haben.

Das Wetten über Fußballspiele und bei Buchmachern ist sehr englisch und kaum zu unterbinden, da die Fußballiga finanziell davon durch freiwillige Stiftungen profitiert. Sie sollte es sich sehr überlegen, ob nicht ein Teil der Schwierigkeiten, in denen sich der Fußball befindet, aus den Versuchungen herrührt, die einem System entstammen, das jetzt so an den Pranger gestellt worden ist, wie es der Richter von Nottingham mit der Buchmacherwette getan hat. Fußball ist heute nicht nur ein Sport, sondern eine Industrie. Jede Industrie besitzt ihre eigene Ethik, von der ihr gesundes Dasein abhängt. Falls man die Gelegenheit zur Korruption ignoriert, kann aus der Industrie sehr schnell das Gewerbe von Schiebern und Verbrechern werden.

Der ganze Schwindel ist nur aufgedeckt worden, weil eine sensationelle Sonntagszeitung Wind davon bekam, daß jener Jimmy Gauld, der so schwer verurteilt worden ist, in Geldschwierigkeiten war – er hatte sich ein Bein gebrochen und würde niemals wieder Fußball spielen können – und bereit war, die von ihm in die Wege geleiteten Schwindeleien gegen das nötige Trinkgeld aufzudecken. Er verdiente mit seinen Enthüllungen über 100 000 Mark, die ihm „The People“ zahlte. In der englischen Presse herrscht betretenes Schweigen darüber, wieweit dieses Vorgehen der Sonntagszeitung mit der Ethik einer anständigen Presse im Einklang steht. Alex Natan