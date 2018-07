Von Wolfgang Krüger

Die Sozialpolitik steht in keinem guten Ruf. Insbesondere in den Jahren, in denen der Wähler an der Urne sein Votum abgibt, gehört es nahezu zum guten Ton, in das allgemeine Klagelied über die steigenden sozialen Leistungen und die damit verbundenen Kosten einzustimmen. Dieser zur Mode gewordenen Verfemung einer der wichtigsten Initiativen, die sich ein moderner Staat auf innenpolitischem Gebiet angelegen sein zu lassen hat, muß mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden.

Die Sozialpolitik hat es heute nicht mehr mit dem Austeilen von Geschenken zu tun. Sie soll die durch den stürmischen Industrialisierungsprozeß verzerrten gesellschaftlichen Strukturen wieder ins Gleichgewicht bringen; sie hat die Aufgabe, nachdem frühere Quellen der sozialen Sicherheit versiegt sind, neue Formen des Zusammenlebens und Zusammenwirkens der Bevölkerung eines Landes zu schaffen, die es jedem einzelnen ermöglichen, sich unter Einsatz seiner eigenen Kraft gegen die Risiken des Lebens abzuschirmen.

Das ist eine nicht nur legitime, sondern auch vordringliche Aufgabe, der sich kein moderner Staat heute mehr entziehen kann; und da es bei sozialpolitischen Vorhaben letzten Endes auch immer um Geld geht, über das der Staatsbürger während seines Arbeitslebens, bei Krankheit, Invalidität oder im Alter, verfügt, kann es auch nicht wundernehmen, daß die Sozialpolitik in Wahljahren eine besondere Rolle spielt.

Die freiheitliche Demokratie lebt vom Wählen und Gewähltwerden. Und jede demokratisch gewählte Regierung will wiedergewählt werden. Es ist ihr nicht zu verdenken, daß sie bemüht ist, sich vor den Wahlen von ihrer besten Seite zu zeigen und möglichst die Gesetze „termingerecht“ zu präsentieren, die dem Wähler unter die Haut fahren.

Sozialgesetze gehören in der Regel dazu. Wahljahre sind Sozialjahre.

Es zeugt darum weder von profunden Kenntnissen über den Sinn und die Aufgaben der Sozialpolitik in der modernen Industriegesellschaft noch von sonderlichem Verständnis für die Spielregeln einer parlamentarischen Demokratie, das regelmäßige Anwachsen der sozialpolitischen Aktivität des Staates in den Monaten vor den Wahlen ganz allgemein schon als nationales Unglück anzuprangern.