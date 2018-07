Noah, oder die Versuchungen der Solidarität

Als es Gott schließlich – zu spät! – reute, daß er die Gattung Mensch geschaffen hatte, und er, über die Folgen des eigenen Leichtsinns entsetzt, beschloß, seine mißlungenen Ebenbilder zu ertränken, sah er, wie man weiß, in Noah das einzige Exemplar, das wert war, gerettet zu werden. Er beging jedoch eine Unbesonnenheit und eine Ungerechtigkeit.

Eine Unbesonnenheit insofern, als er die Menschen schon soweit hätte kennen können, um vorauszusehen, daß alles wieder von vorn beginnen würde, wenn auch nur ein einziges Menschenpaar auf der Erde erhalten bliebe, und daß in wenigen Jahren die gleichen Sorgen wiederkehren würden.

Eine Ungerechtigkeit, weil ihn doch nur die Verbrechen der Menschen geärgert hatten: Wie kam er also dazu, bei dieser Gelegenheit auch alle Tiere zu vernichten, die ja schließlich unschuldig waren? Aber lassen wir diese Überlegungen. Es geht um anderes – um Noah.

Noah war ein gewaltiger Speichellecker. Wenn ein Lehrer, von dem jeder weiß, daß er heftig, mißgünstig, jähzornig und rachsüchtig ist, die Klasse anschreit und nur einen Schüler mit Lob überhäuft, so kann man leicht erraten, welches Ausmaß die Speichelleckerei dieses privilegierten Zöglings erreicht haben muß.

Aber auch Noah trug einen Funken Ehrgefühl im Herzen. Solange sich die Zusammenstöße mit dem Herrn auf Geschrei und Drohungen beschränkten, schlich er sich in dessen Vertrauen ein, schmeichelte und liebedienerte er. Bis er schließlich bemerkte, daß die Sache ernst zu werden begann: Die Existenz der Menschheit stand auf dem Spiel.

Noah dachte lange über seine Situation nach. Einerseits erlaubte es ihm die menschliche Ursolidarität nicht, sich von seinen Brüdern und Schwestern loszusagen, die vernichtet werden sollten, und die Güte eines Tyrannen in Anspruch zu nehmen, der alle seine Anverwandten und Freunde auszulöschen vorhatte. Ein anständiger Mensch muß sich in einer solchen Situation – so sagte er sich – auf die Seite der Verurteilten schlagen und ihr Leid teilen, statt in den Dienst des Verfolgers zu treten. Selbst wenn sie Schuld trügen, wäre es unanständig, sie im Unglück zu verlassen und die eigene Haut zu retten. Trotz allem – so dachte er – bin ich schließlich mehr Mensch als Gott und ist für mich die menschliche Solidarität bindend.