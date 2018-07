Das Waschen von Kraftfahrzeugen ist für viele Autobesitzer zu einem großen Problem geworden; denn immer mehr Gemeinden gehen dazu über, das Säubern von Pkws auf öffentlichen Strafen und Plätzen sowie an den Ufern der Flüsse und Bäche durch örtliche Rechtsvorschriften zu verbieten.

Aus der Not vieler Fahrzeugbesitzer machte ein findiges Tankstellenunternehnen eine Tugend, indem es seinen Kunden kostenlos Wagenwaschplätze zur Selbstbedienung zur Verfügung stellte, Freilich erhoffte sich die Gesellschaft von dieser Maßnahme eine kräftige Steigerung ihres Umsatzes.

Die Freude der Autobesitzer über die ;ünstige Waschgelegenheit war aber nur von kurzer Dauer. Denn auf die Klage eines Konkurrenzunternehmens, das seine Waschplätze bieten konnte oder wollte, verbot kürzlich der Bundesgerichtshof in letzter Instanz (Urteil vom 13. März 1964, Ib 71.117/62) dem Tankteilen unternehmen die Überlassung von kostenlosen Wagenwaschplätzen an seine Kunden. Nach Auffassung der Bundesrichter verstößt die bisher geübte Praxis der Firma gegen die sogenannte Zugabeverordnung. Diese Verordnung geht von dem grundsätzlichen Verbot jeder kostenosen Zugabe beim Verkauf von Waren oder Leistungen aus und läßt nur genau bestimmte Ausnahmen zu. Eine solche Ausnahme hätte in dem geschilderten Fall nur dann vorgelegen, wenn es sich bei der Überlassung von Wagenwaschplätzen um eine „geringwertige Kleinigkeit“ oder um eine „handelsübliche Nebenleistung“ im Sinne der Zugabeverordnung gehandelt hätte.

Als handelsübliche Nebenleistung, die nicht unter das Verbot der Zugabeverordnung fällt, lassen die Bundesrichter beispielsweise nur das Scheibenwaschen, die Kontrolle von Ölstand und Reifendruck sowie ähnliche einfache Dienstleistungen gelten, die nur einen kurzen Zeitaufwand erfordern und irgendwie mit dem Tanken von Treibstoff zusammenhängen. Die Überlastung von kostenlosen Waschplätzen könne aber nicht mehr in einen derart engen sachlichen Zusammenhang mit dem Verkauf von Treibstoff gebracht werden und sei daher als verbotene Zugabe unzulässig.

Dieses Urteil des Bundesgerichtshofes mag wohl mit dem Wortlaut und dem Sinn der Vorschriften der Zugabeverordnung übereinstimmen, das Problem der Waschplätze für Kraftfahrzeuge wird jedoch durch diese Entscheidung nur noch brennender. Vor allem in größeren Städten sind viele Tankstellen infolge chronischer Personalknappheit oft gar nicht in der Lage, die Fahrzeuge ihrer Kunden innerhalb einer angemessenen Frist zu waschen. Die Überlassung von kostenlosen Waschplätzen zur Selbstbedienung wäre geeignet gewesen, diesem Übelstand ein wenig abzuhelfen. Rudolf Pompe