H. W., Itzehoe

Die Gunst der Stunde und die Unzufriedenheit der schleswig-holsteinischen Bauern will der 75 Jahre alte Dr. Hermann Körding vom Hof Schachthausen bei Itzehoe nutzen: Er plant, eine neue Landvolkspartei ins Leben zu rufen, die an die Tradition der von den Nationalsozialisten 1933 verbotenen alten Bauernpartei anknüpfen soll. Den schwarzen Fahnen freilich hat er abgeschworen, mit denen die Bauern damals auf die Barrikaden stiegen. Er will legal um die Stimmen der bäuerlichen Wähler werben. Körding, der nach seinen eigenen Angaben „um 1928“ Reichstagsabgeordneter der christlich-nationalen Bauern- und Landvolkpartei war, meint, er habe nicht nur einen großen Freundeskreis, sondern auch noch eine Liste mit den Namen von 50 bis 60 größeren Bauern aus Süderdithmarschen, die einmal Mitglieder dieser Partei gewesen seien. Mit ihnen will er die „Traditschon“ fortsetzen.

Zwar ist die Partei noch nicht in das Vereinsregister eingetragen, aber ihre Ziele stehen schon fest: der Landarbeiter soll in der Lohnskala dem Bergarbeiter gleichgestellt werden, die Subventionen sollen fortfallen. Die Preise für Agrarerzeugnisse sollen, wie alle anderen Preise, auf der Grundlage von Lohn und Unkosten berechnet werden können. Auf diese Weise will Landvolkgründer Körding alle in die Bergwerke abgewanderten Landwirte und Landarbeiter in die Landwirtschaft zurückholen. Er denkt, der Ruf „zurück zur Scholle“ sei doch stärker.

Freilich hatten die parteifreudigen Bauern aus Itzehoe bisher Pech mit der Neugründung einer „deutschen Landvolkpartei“. Schon im Juli 1963 wollten sie sich zusammenschließen. Doch es blieb bei der Gründungsversammlung. Ein Vorstand wurde nie gewählt. Außerdem suchte eines der Gründungsmitglieder, der Bauer Hans Christian Holländer, bald darauf das Weite. Nach einem Prozeß über die Unkosten der Parteigründung und nach einem Ehestreit verschwand er über die Elbe. Heute arbeitet er in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft in Neubrandenburg.