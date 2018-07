Zwar geht Nürnberger Tand immer noch in alle Land’, doch hat das Sprüchlein mittlerweile eine bedeutsame Umkehrung erfahren: „Aller Tand kommt ins Nürnberger Land.“ Gemeint ist die internationale Spielzeugmesse.

Alljährlich, nachdem doch erst ein Teil jenes Spielzeugs, das aus Anlaß des noch gar nicht weit zurückliegenden Christfestes heftig bejubelt worden war, kaputt oder vergessen ist, eilen die Produzenten aus vielen Ländern nach Nürnberg, um ihre liebenswürdigen Produkte zur Schau zu stellen, schon den nächsten vierundzwanzigsten Dezember im Auge.

Als ich in Nürnberg ankam, weihnachtete es, das muß ich sagen, sehr. Es schneite heftig. Doch unbestechliche Wärter wachten darüber, daß nicht jeder in die Werkstatt des Weihnachtsmannes blicken durfte. Eine kräftige Organisation. Nie wird dies die Kindergärtnerinnen mit den Kulleraugen und dem Nonnenhäubchen, die nicht hereingelassen wurde, begreifen.

Sie mag sich trösten. Die Messe ist nicht das Dorado, von dem sie träumte. So wie die Idylle des frischen Neuschnees zur Folge hatte, daß kein Taxi mehr zu finden war, Autoschlangen die Straßen verstopften und die Straßenbahn sich mühsam vorwärtshusten mußte, so verflog auch, sobald ich das Ausstellungsgelände betreten hatte, der Traum vom Kinderparadies. Nie im Leben hätte ich geglaubt, daß es so viele Menschen gäbe, die mit Spielzeug Handel treiben. Solche mit grünen Abzeichen, die Kunden, drängten und stießen sich in dem Labyrinth vieler Stockwerke in der Enge zwischen kleinen und großen Ständen, wo die blau Gezeichneten eifrig ihre Ware anpriesen, lange Bestellisten füllten oder aber auch, weil unbeachtet, mit ergebenen Warteaugen auf ihren Stühlen saßen.

Verwirrt wähnten die Berichterstatter mit den schwarzen Zeichen sich des öfteren verirrt in den neun Gebäuden, von denen zwei Baracken sind. Da war er schon wieder, der Riesenstand mit den Cowboy-Ausrüstungen. Doch nein, er war es nicht. Es war nur wieder einmal einer, der sich ganz genau so ausnahm wie Dutzende anderer. Und so mochte es ihm ergehen bei Plasticbaukästen, Modelleisenbahnen, Feuerwerkskörpern, Christbaumschmuck, Old-Timer-Modellen, Scherzartikeln, Wildwestfiguren, Puppen, Kartenquartetten, Plüschtieren, Schachbrettern und vielem anderen mehr. Welche Freude, in einem winzigen Stand dem alten „Matador“ zu begegnen, der da unangekränkelt von Zeit und Kunststoff seine Holzteilchen bewegte.

Es ist eindrucksvoll zu erleben, wie viel Ernst nötig ist, der nimmersatten Lust der Spieler jeglichen Alters immer Neues und Besseres zu bieten. Neuheiten? Wie sie erspähen? Da orientiert man sich besser gleich im Katalog. Aber was soll’s? Voriges Jahr konnte eine Puppe pipi machen, heuer streckt sie die Zunge heraus; „das Baby springt aus dem Beutel“ – beim magnetischen Känguruh; ein sinnvoll ersonnener Korb erspart beim Boccia-Spiel das Bücken. E. O.