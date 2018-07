Obwohl das Gesetz keine Schriftform verlangt, werden besonders wichtige Abkommen meistens schriftlich getroffen. Dabei wird häufig bestimmt, daß Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages ungültig sein sollen, wenn sie nur mündlich vereinbart wurden. Dagegen wird oft von beiden Vertragspartnern verstoßen, was freilich oft genug beiderseitig respektiert wird. Nicht selten fällt dem einen oder anderen Vertragspartner jedoch plötzlich ein, daß mündliche Nebenabreden vertragsgemäß ausgeschlossen sind.

Der Vertragspartner beruft sich dann auf die vereinbarte Schriftform und will die mündlichen Nebenabreden nicht mehr gelten lassen. Damit dringt er bei Gericht nicht durch. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) erneut in einem Urteil (vom 26. November 1964 in: Neue Juristische Wochenschrift 1965 Heft 7, Seite 293) entschieden. Wörtlich heißt es in der Begründung: „Wenn die Parteien sich durch Vereinbarung einer im Gesetz nicht vorgesehenen Schriftform gebunden haben, so kann diese Bindung nur bestehen bleiben, solange und soweit sie keinen anderen Willen zum Ausdruck bringen. Es ist zuzugeben, daß damit der Zweck der Schriftklausel, immer Klarheit über den Inhalt eines Vertrages zu haben, häufig nicht erreicht wird. Das liegt aber daran, daß die Parteien selbst übereinstimmend von der Beobachtung der gesetzlich nicht vorgeschriebenen Form, über die sie allein zu bestimmen haben, absehen.“

Dieses Ergebnis befriedigt nicht ganz. Denn muß ein schriftlicher Vertrag mit Ausschluß von mündlichen Abreden nicht eingehalten werden, wenn schriftliche Verträge einen Sinn haben sollen? Ist die Rechtsunsicherheit nicht zu groß, wenn schriftliche Verträge mündlich doch verändert werden können, obwohl solche Vertragsänderungen ausdrücklich ausgeschlossen wurden? Das so hohe Prinzip der Vertragsfreiheit spricht für die Möglichkeit mündlicher Nebenabreden, kann man einwenden. Schließlich braucht ja niemand, der einen schriftlichen Vertrag hat, auf mündliche Nebenabreden einzugehen. Er kann dann mit Recht einen schriftlichen Zusatz verlangen. Das ist weder Pedanterie noch Sturheit, wie es manche meinen.

Dennoch: Wer sich auf mündliche Nebenvereinbarungen trotz schriftlich getroffenen Verbots einläßt, muß die Rechtsfolgen auf sich nehmen und seine freie Willensentschließung dann auch rechtlich gelten lassen. Mehr oder weniger erzwungene mündliche Nebenabreden sind allerdings ungültig, weil die Freiheit der Willensentschließung nicht beeinträchtigt werden darf. Wer unter Ausnutzung seiner Abhängigkeit oder schwächeren Position vom Vertragspartner unter Druck gesetzt wird und unfreiwillig einer mündlichen Nebenabrede zustimmt, kann diese erzwungene Maßnahme zumindest anfechten, wenn sie nicht ohnehin nichtig ist.

Bei Mietverträgen, die freiwillig schriftlich geschlossen werden, aber nicht der Schriftform kraft Gesetzes bedürfen, können mündliche Nebenabreden oft böse Folgen auslösen. Auch beim Kauf gebrauchter Kraftwagen ist das häufig der Fall. Was da mündlich alles zugesichert wird, bedeutet wenig, wenn im Vertrag steht, daß mündliche Abreden ausgeschlossen sind. Vor allem aber kann mündlich Vereinbartes meist schwer oder gar nicht bewiesen werden, wenn kein Zeuge dabei war. Das gilt auch für die Anwendung des Rechtsgrundsatzes von Treu und Glauben. Deshalb ist es trotz des neuen Urteils des Bundesgerichtshofes am besten, wenn man korrekt durchhält, was schriftlich vereinbart war und alle gewünschten Zusätze schriftlich niederlegt. Manfred Mielke