Liebe Tochter!

Ich bin heute abend allein im Haus. Es ist so still, daß die Stille singt. Kennst Du das? Hört sich an wie Sphärenklänge, falls es die gibt. Vielleicht entstehen sie im inneren Ohr – ich meine das durchaus physikalisch-physiologisch. Die innere Stimme freilich ist wohl etwas anderes. Das Gewissen? Freud meint, daß dieses Gewissen ein Über-Ich sei, eine eingepflanzte Autorität, die keineswegs überirdischen Ursprungs zu sein brauche; sie sei vielmehr die Summe aller Tabus, die die Gesellschaft dem aufwachsenden Menschlein überstülpe, injiziere, eingraviere. Und da müsse es nun, das arme Wesen, leben mit einer Moral, die gar nicht seine, sondern die seiner zufälligen Umwelt sei.

Eben hat es geknallt, kurz und trocken; im Kaminfeuer brennt eine Wurzel. Dicki hob sofort den Kopf, guckte mit sorgenvollen Stirnfalten zur Tür, dann zu mir und streckte sich, als ich ihm zunickte, wieder aus, mit dem tiefen brummenden Seufzer der Erleichterung, den Du kennst. Doggen sind trotz ihrer massigen Majestät so unerhört sensibel, daß man immer wieder staunt. Wenn ich mal nervös bin, überträgt sich das sofort auf den Dicken. Der kleene Mugi dagegen, als Windspiel zu ständiger Anspannung verpflichtet, ist von unerschütterlicher Gelassenheit und stellte auch eben nur ein Ohr auf (een Ohr riskier ick), während er ruhig liegenblieb und nicht einmal die Augen öffnete.

Ich muß Dir sagen, daß es wohltut, die Hunde um sich zu haben, wenn man in einer so einsamen Nacht am Rande der Wälder hinter Krähwinkel hockt und keine Lust hat, sich einer der elektrischen Unterhaltungen hinzugeben, die unsere Zeit bereithält, um sich die Zeit zu vertreiben – Radio, Fernsehen, Schallplatten. Welch ein Unfug eigentlich: die Zeit vertreiben. Vertreiben wir da nicht das beste, was wir haben?

Carpe diem – früher sah ich darin nur eine der vielen törichten Weisheiten unseres klassischen Gymnasiums: pflücke den Tag. Ei freilich, was bleibt uns sonst zu pflücken übrig. Aber Dein heranwachsender Vater weiß heute, daß in der Tat jeder Tag ein unwiederbringlicher Schatz ist, den man heben muß.

Muß man? Soll man ihn wirklich pflücken, den Tag? Oder darf man ihn auch stehen und wachsen lassen, behutsam sich distanzierend von der Dramatik „Zeit“? Oder soll man es machen mit ihm, dem Tag, wie weiland Goethe mit seinem Veilchen, als er im Walde so für sich hinging? Mit den Wurzeln ausgraben und nach Hause tragen. Aber wo wäre zu Hause?

Krähwinkel ist zu Hause, aber ich gebe zu, daß der Krähwinkeltag mir zuweilen recht unheimlich wird – im inneren Ohr. Er ist dann, ein solcher Tag, wie die Meeresmuschel, die bei meinen Eltern in der unteren Etage des Tischchens mit der Blattpflanze lag, groß und rosig. Ich hielt sie manchmal ans Ohr, und tatsächlich, ich vernahm das Rauschen ferner Ozeane; weiße Küsten mit schlanken Palmen hoben sich vor meinem inneren Auge ab, ein sinnlich-blauer Horizont, über den freilich auch unheimliche weiße Wale, bösschillernde Paradiesvögel und rasende Einhörner fuhren.