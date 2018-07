Und drei Symbole: Fahrrad, Armbanduhr und Radio

Von Peter Bender

Wenn man die Treppen im Zentralen Arbeiterkulturhaus von Schanghai hinaufsteigt, liest man auf den Messingleisten am Stufenrand, was dieses Gebäude einst war: „Grand Hotel“. Jetzt sind die Flure mit politischen Sprüchen, Illustrationen, Photographien gesäumt, und in den Sälen trifft man Laienorchester, Chöre, Fahrradartisten, Zauberkünstler. In einem kahlen Räume singen und tanzen zehn Mädchen ein Lied, das „Im Obstgarten“ heißt (die Bewegungen des Tanzes deuten die Arbeit des Pflückens an).

Sonne über den Wipfeln der Bäume,

bunte Dämmerung am Berg,

rote Tupfen im Grün des Laubes:

Mädchen kommen, zu pflücken im Garten.