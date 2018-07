In der Nacht zum Samstag, man brachte Pirandellos Stück „Die Nackten kleiden“, wurde wieder einmal gezeigt, daß die Motive der modernen Poesie, Thesen Max Frischs oder Sartres: Bildnismachen, Wiederholung und Identität – daß die Kierkegaard-Themen die Dramatiker schon vor einem halben Jahrhundert bewegten.

Des sicheren Todes gewiß entschließt sich Ersilia Drei, ein Selbstmordmotiv zu fingieren, das, ohne Wirklichkeitsbezug, nur dazu dient, im Augenblick des Sterbens jenes bräutlich-weiße Kleid zu erlangen, das ihr das Leben versagte. Doch der Suizid mißlingt, und das Konfrontationsspiel zwischen Realität und Imagination kann beginnen. Ersilia, die, mit dem Absoluten konfrontiert, nur vorausschauen wollte, wird gezwungen, rückwärts zu blicken; der Autor spielt die von Sartre im Faulkner-Essay beschriebene Situation eines Auto-Mitfahrers durch, dessen Sitz mit dem Rücken zur Frontscheibe steht. Die Schatten der Vergangenheit gewinnen Gestalt; die Todeswahrheit wird relativiert; man zerrt Details ans Licht; klebrige Hände betasten das Beicht-Dokument; im grellen Alltagslicht, inmitten der Rechthaber, Pharisäer und Schacher, ninmt sich das Sterbekonzept billig und heuchlerisch aus. Die Angeklagten – wehrlose Hinterbliebene, sollten sie sein und sind nun bedrohte Interessenvertreter – pochen auf ihr kleines schmutziges Recht. Über Ersilias Wunschtraum legt sich – wie vertraut, wie gegenwärtig dies alles! – das Bild, das sich die andern von ihr machen. Vergeblich die Hoffnung, der eigenen, in der Sterbesekunde als absolut erfahrenen Wahrheit leben zu dürfen, umsonst das Bestreben, wenigstens die Phantasiefigur abgeben zu dürfen, die sich der Schriftsteller Nota vorgestellt hatte. Der Grenzübertritt, so demonstriert Pirandello Jahrzehnte bevor der Existentialismus begann, verändert die Welt nur für den, der ausgebrochen ist. Kehrt er zurück, dann setzt die Entzauberung ein, der Rechenschaftszwang, die öde Rekapitulation; Zweifel an der Identität dominieren; das fade Wiederholen relativiert den Entschluß. Die große Tat wird zum psychologisch begreifbaren Kurzschluß; unter dem Aspekt der Vergangenheit erscheint der Zukunftstraum des Todes nur als Versuch, das klägliche Versagen zu bemänteln.

Von der Regie vortrefflich geführt, gaben sich die Schauspieler so exaltiert wie verlogen; Lühr paradierte, in der Rolle des Schriftstellers Nota, als Schöngeist und Heuchler; der Bühnenbildner erstellte, zu den Gedanken der Akteure passend, eine pomphaft-wilhelminische Kulisse; auch die Kameraleute machten ihre Arbeit vorzüglich: das schwarze Haar Ersilias, Lührs Bonvivant-Ring und die archaische Schreibmaschine mit einem eingespannten Stück Lügenpapier ... ein glänzender Schuß!

Auf der anderen Seite – gequält und hysterisch, unerbittlich und rein – Hertha Martins Ersilia Drei, die Gegenfigur, eine aus dem Steingrab entlassene, in Kreons Geschäftswelt zurückgestoßene Antigone, die ihre Geschichte erzählt. Ein Mädchen wollte sich ein Kleid machen. Aber die Leute sagten: „Dieses Kleid steht dir nicht an.“ „Leg es ab und trag die schmutzigen Röcke, die zu dir passen.“ „Dann möchte ich lieber nackt sterben“, sagte, das Mädchen. „Tu das“, riefen die Leute, und schauten mit ergriffener Befriedigung zu; denn dieser Tod war ihren Wünschen gemäß. Momos