Die Warnung des britischen Oppositionsfuhrers Wilson vor einer atomaren Bewaffnung der Bttndeswehr bat bei deutschen Politikern starke Verwunderung ausgelost. Regierungskreise in Bonn wiesen die Verdachtigungen Wilsons entschieden zurilck. Der Fiibrer der Labour Party batte vor dem Unterhaus erklart, Atomwaffen in den Handen der Deutschen wiirden das Ende einer konstruktiven Koexistenz zwischen West und Ost bedeuten.

So lautete eine Meldung von vielen. Sie war am 5. Juli 1963 im Nachrichtendienst des Bayerischen Rundfunks zu horen und schien, wenn man nicht genau zuhorte, objektiv zu sein. La&or Fuhrer Wilson hatte etwas erklart, bundesdeutsche, Regierungspolitiker hatten diese Erklarung zuriickgewiesen, und der Nachrichtendienst berichtete iiber diese beiden Erklarungen, wie es sich gehort: objektiv, neutral, ohne sich in die Auseinandersetzung einzumischen. Wirklich? Horen wir gut zu : Die Warnung des britischen Oppositionsfiihrers Wilson vor einer atomaren Bewaffnung der Bundeswehr hat bei deutschen Politikern starke Verwunderung ausgelost. Regierungskreise in Bonn wiesen die Verdachtigungen Wilsons entscbieden zuriick " Verdachtigungen — nun wissen wires: Die Erklarungen des damaligen britischen Oppositionsfiihrers bauen auf einem haltlosen Verdacht auf, es sind nur Verdachtigungen. Wir konnen also dem Nachrichten Redakteur dankbar sein. Er hat nicht nur — wie es seine Aufgabe ist — fiber die beiden Erklarungen berichtet, er hat uns mit dem kleinen Wort" "Verdachtigungen" ; aUch gleich mitgeteilt, was wir von denbeiden Erklarungen zu halten haben: Oppositionsfuhrer Wilson hat unrecht, die ,Regierungskreise in Bonn" haben recht. Der Redakteur hat also innerhalb der Nachricht kommentiert, er hat argumentiert. Ist das seine Aufgabe? Es gibt Publizisten, die sind dieser Ansicht ,Zweifellos ist die Nachricht ein schwer zu meisterndes Genre, das die Fahigkeit, gute Kommentare zu schreiben, voraussetzt. Erst wenn ein Journalist mit eigenen Worten gut kommentieren kann, soil er an die schwierige Aufgabe herangehen, nachrichtlicb, das heifit durch Tatsachenzusammenstellung, zu argumentieren " Mit Nachrichten argumentieren? Kommentare in die Nachricht einschmuggeln? Ist das nicht eine etwas ungewohnliche Theorie iiber die Aufgaben des Nachrichten Redakteurs? Nun, sie diirfte bei uns auch wenig- bekannt sein; sie- entstammt namlich dem Lehrbrief Nr. 9 der Karl MarxUniversitat in Leipzig iiber ,Theorie und Praxis der Pressearbeit". Noch deutlicher wurde der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomitees der DDR, Gerhard Eisler, in der Programmzeitschrift Funk und Fernsehen vom Dezember 1962: ,Unsere Nacbrichtengebung ist objektiv und parteilich. Objektiv wird aber mancbmal verwechselt mit Objektivismus. Es gibt jedoch keinen Widerspruch zwischen Objektivitat und Parteilichkeit. Unsere Nachrichtendienste sollen das Logbuch auf der kampfreichen Reise der Menschheit zum Kommunismus sein " Nachrichtendienste als parteiliche Logbiicher auf irgendeinem Weg? Nein, diese kommunistische Theorie ist wohl fur eine freiheitliche Demokratie kaum das richtige Vorbild. Nach freiheitlich - demokratischer Auffassung miissen Nachricht und Kommentar streng getrennt sein. Der Kommentar ist frei — die Nachricht aber darf nicht parteilich sein. Sie darf allein das wiedergeben, was geschehen ist, was ein Redner gesagt hat oder was ein Gremium beschlossen hat. Die Wertung ist Sadie des Horers. Und sie ist Aufgabe des Kommentators.

Es geniigt indes nicht, sich nur dieser kommunistischen Theorie zu erwehren. Sie hat bei uns keine Chance, denn wie schlecht eine Theorie ist, die verlangt, dafi Nachrichten parteilich sein sollen, ist leicht einsichtig. Gefahrlicher ist die ihr entsprechende Praxis. Immer wieder geschieht es, dafi sich eine wertende, eine parteiliche Meldung in unsere Nachrichtendienste einschleicht. Erst im Kampf mit diesen Infiltrationsversuchen zeigt sich, was unsere Auffassung von der Objektivitat der Nachrichten wert ist.

Ein gefahrlicher, wenn auch gut getarnter Einbruch gelahg der kommunistischen Praxis von der Parteilichkeit der Nachricht am 15. Juli 1963 in den Friihnachrichten des Westdeutschen Rindfunks. Der WDR berichtete iiber die DreierGesprache zwischen den USA, England und der Sowjetunion iiber ein:Aitomtestverbot: Harriman und Lord Hailsham sind mit einem in London sorgfaltig aufefnander abgestimnten Programm nach Moskau gekommen. Ihr Maximalziel ist die. Einigung mit den Sowjets iiber ein umfassendes Testverbot, fur das Ijedoch kaum Aussicht besteht, wed Moskau Inspektioner, an Ort und Stelle verweigert, wie sie unerlafilich waren, wenn in das Testverbot auch unterirdlsche Versuche einbezogen warden.

Der Verstofi gegen die Objektivitat ist hier nicht, wie meist, an der Sprache erkennbar — so gewifi auch dieser uniibersichtliche Schachtelsatz nicht vorbildlich ist. Der Verstofi hat seine Ursache in einem Mangel an Information. Es ist namlich durchaus nicht sicher, ob zur Festitellung unterirdischer Atomversuche Inspektionen an Ort und Stelle notwendig sind. Nicht nur die Sowjets, sondern auch einige westliche Wissenschaftler sind anderer Meinung. Und einen solchen Meinungsstreit zu entscheiden, steht dem Nachrichten Redakteur mcht zu.

Leichter durchschaubar sind Verstofie gegen die Objektivitat, die sich aus der Sprache selbst feststellen lassen. Wertende Vokabeln diirftfe em Redakteur nur im deutschen Zitat, menials aber in der eigenen Fbrmulierung gebrauchen. So meldete der Hessische Rundfunk in seinen Abendnachrichten vom 15. Marz 1963: Wehner verwahrte sich nachdrilcklich gegen die verleumderiscben Vorwiirfe der Sowjetunion gegen die Bundesrepublik.

Ob irgendwelche Vorwiirfe oder besser Erklarungen der Sowjetunion ,verleumderisch" sind oder nicht, hat nicht der Nachrichten Redakteur zu entscheiden. Mag sein, dafi Wehner selbst den Ausdruck ,verleumderisch" gebraucht hatte, dann aber hatte dies der Redakteur deutlich als Zitat kennzeichnen miissen — Anfuhrungszeichen kann man bekanntlich nicht horen. Die Meldung hatte also korrekt so lauten miissen: , Wehner wandte sich gegen die — wie er wottlich sagte — verleumderischen Angriffe der Sowjetunion gegen die Bundesrepublik. Auch ganz unscheinbare Worte konnen Wertungen enthalten. Sie sind unter Umstanden noch gefahrlicher als die oifensichtlichen Disqualifizierungen. Harte Wertungen machen den Horer aufmerksam und wecken sein Mifitrauen, sanfte okkupieren sein Unterbewufitsein. Zu dieser Kategorie gehort eine Meldung des Siiddeutschen Rundfunks vom 15. Juli 1963. Er berichtete iiber einen Brief, den die Katholischa Aktion in Bayern an den Landesparteitag der CDU gerichtet hatte. In der Meldung hiefi es: In dem Schreiben war en Bzdenken gegen die Fiihrungsspitze der Partei geltend gemacht warden. Auch wurde auf die Gefahr hingewiesen, daft sich der katholische Volksteil von der CSV entfremden konnte.