Wie ein Fremdling stehe er in seiner Epoche, "von ferne verbunden höchstens mit Dichtern wie Poe und Baudelaire oder entlegenen Phantasten wie Goya oder Bosch", schreibt Klaus Berger in seiner großen Monographie über Odilon Redon, die zu keinem besseren Zeitpunkt erscheinen könnte. Fünfzig Jahre nach seinem Tode rückt der Fremdling, der Unzeitgemäße, der Außenseiter in die Rolle eines Wegbereiters, dessen Wirkung überhaupt erst in der Gegenwart spürbar wird.

Redon ist 1840, im gleichen Jahr wie Monet, geboren. Als er verhältnismäßig spät, mit vierzig Jahren, zum ersten Male ausstellte, geriet er sofort in den heftigsten Gegensatz zu den feldbeherrschenden Impressionisten, die seine phantastischen Traumbilder als einen Anachronismus belächelten, während er selber von der "niedrigen Decke" der Impressionisten sprach. Sein Werk war von Anfang an mit dem Odium des Literarischen behaftet, und es ist kein Zufall, daß er unter den Pariser Literaten seine ersten Parteigänger fand. Huysmans schreibt begeistert, seine Blätter "sprengten die Grenzen der Malerei, öffneten die Tore für eine ganz spezielle Art des Phantastischen, die vom Krankhaften und vom Delirium herrührt". Das ist, wenn man Huysmans ("Gegen den Strich") kennt, als eine durchaus positive Charakterisierung zu verstehen. Aber sie trifft nur ganz ungefähr.

Klaus Berger widmet gerade den speziellen Qualitäten der Redonschen Phantastik sehr genaue Untersuchungen. Daß sie auch literarisch infiziert ist, läßt sich ernsthaft nicht bestreiten. Der Einfluß Baudelaires ist übermächtig und reicht bis in die Thematik der Bilder. Redon hat mit siebzehn Jahren die "Fleurs du Mal" gelesen und eingeatmet. Aber auch wenn die Titel und Unterschriften der Bilder auf Baudelaire und Flaubert, Verhaeren und Poe Bezug nehmen, wollen sie keine Texte illustrieren. "Alles kommt aus der willigen Ergebenheit in die Annäherung des Unbewußten", bekennt Redon in seinen vertraulichen Aufzeichnungen. "Die Phantasie ist auch die Botin des Unbewußten", und alle seine Bilder sollten "im Betrachter eine Anziehungskraft an die dunkle Zone des Unbestimmten wecken". Ausführlich zitiert Berger, um dem psychologischen Rätsel der Redonschen Halluzinationen auf den Grund zu kommen, die tiefenpsychologische Studie von Pierre Roumeguere, der die Quelle seiner künstlerischen Inspiration in einem traumatischen infantilen Schock gefunden zu haben glaubt. Redon hat seine Kindheit auf einem weltentlegenen Gut in der "keltischen" Heide südlich Bordeaux’ verbracht, und dieses Haus Peyrelebade spielt eine seltsame Rolle in Redons späterer Produktion. Es bleibt der Ort, an dem sich die nächtlichen Szenen der Angst und des Terrors ereignen: "Ich habe die Folterungen der Phantasie über mich ergehen lassen." Als Redon 1895 Peyrelebade aufgeben mußte, hatte, nach einer schweren körperlichen und seelischen Krise, "der dämonische Redon seine Rolle ausgespielt". Die graphische Produktion hört auf, das Spätwerk steht im Zeichen der Farbe. Es folgen die Blumenstücke, die Meerbilder, die in traumhafter Präzision die Wirklichkeit so sehr verzaubern, daß man sie als surrealistische Inkunabeln interpretiert hat. In der fließenden Linie, in der Verwendung feuchter opalisierender Farbflecken, in dieser hektisch übersteigerten und zugleich verdämmernden Koloristik werden formale Möglichkeiten antizipiert, die von der späteren Malerei aufgenommen und dann allerdings weitgehend trivialisiert wurden.

Klaus Berger will den inhaltlichen, vor allem aber auch den formalen Aspekten des Werkes gerecht werden, sein Urteil ist fundiert und um Objektivität bemüht, wenn man von gewissen Animositäten, etwa gegen Moreau, absieht, den Berger als "mondänen Regisseur" gegenüber dem "inspirierten Traumgestalter" Redon charakterisiert. Das Buch enthält im Anhang den ersten vollständigen Katalog der Bilder (Verlag M. Du-Mont Schauberg, Köln; 244 S. mit 20 Farbtafeln und 80 Schwarzweiß-Abb., 59,– DM).

Gottfried Sello