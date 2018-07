Von Marianne Kesting

Über die Dichter des französischen Symbolismus herrschen in Deutschland keine sehr genauen Vorstellungen, obgleich doch einige von ihnen um die Jahrhundertwende durchaus die literarische Mode bestimmten und zum Beispiel auf Hofmannsthal und Thomas Mann nicht ohne Einfluß waren. Neuerdings, da das Interesse an der Literatur des fin de siècle durch die Vorliebe breiter Kreise für Manierismus und Jugendstil sich belebt, beginnt man auch wieder den Umkreis der symbolistischen Dichtung abzutasten. Es erscheinen wissenschaftliche Arbeiten über die Beziehung zwischen deutscher Spätromantik und Symbolismus, Neuausgaben der Werke Joris-Karl Huysmans und Marcel Schwöbs, selbst Goldmanns Gelbe Taschenbücher leisten sich, in der ihnen eigenen schrecklichen Ausstattung, die wichtigeren Werke von Jules Barbey d’Aurevilly, Léon Bloy und Villiers de l’Isle-Adam – jener Ästheten also, die man eigentlich in Saffianleder und Golddruck genießen sollte (denn das gehört zu diesen Büchern). Kurzum, auf der unermüdlichen Suche nach Druck- und Lesestoff ist Verlegern und Buchplanern nicht entgangen, daß hier reizvolle, zuweilen bedeutende Entdeckung gen und Wiederentdeckungen zu machen sind.

Marcel Jouhandeau ist beides zugleich. Und der Rowohlt Verlag hat denn auch gleich eine Ausgabe seiner „Gesammelten Werke“ in Angriff genommen, unter der kundigen Leitung von Friedhelm Kemp, der sie zusammenstellt und zum Teil auch übersetzt. Als erster Band erschien –

Marcel Jouhandeau: „Chaminadour“, 24 Erzählungen; Rowohlt Verlag, Reinbek; 408 S., 26,– DM.

Marcel Jouhandeau, 1888 geboren, gehört zu den wenigen Überlebenden einer Literatur, die, in der Nachfolge Lautréamonts, Baudelaires und Rimbauds, die Schönheit des Bösen und den Ruhm des Abseitigen besang. Freilich kann er schon rein zeitlich nicht zur Gruppe der Symbolisten gerechnet werden, doch hat er mit ihnen, außer dieser Thematik, einige Merkmale gemeinsam.

Wie viele von ihnen, schloß er sich dem renouveau catholique an; wie fast alle vermied auch er die Sprachrevolution (die immerhin auch Baudelaire, Rimbaud und Lautreamont eingeleitet hatten) und suchte Geborgenheit in der klassischen Form und der artistischen Vollendung des Stils. Die Mystiker des Bösen, die Ästheten des Abseitigen fanden im Schoße der katholischen Kirche, die schon so manche manieristischen Mystiker geduldig aufgenommen, einen Hort ihrer Verzweiflung an der Welt und in der Schönheit und clarté des Stils Zuflucht vor den formalen Konsequenzen ihrer Anschauungen. Fast alle waren sie glänzende Stilisten und meisterhafte Erzähler, ja, es ist, als habe die Kunst zu erzählen hier ihre letzte, schon angekränkelte Blüte erlebt.

Marcel Jouhandeau teilt Einengungen und Vorzüge seiner symbolistischen Gefährten, in der Formvollendung seiner Erzählungen aber übertrifft er sie, und, wie mir scheint, ist er ihnen auch in der Absonderlichkeit seiner Thematik um einiges voraus.