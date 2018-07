Inhalt Seite 1 — Ein Duden wird mitgeliefert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ist Kreuzworträtsel lösen ein Spiel? Pierre Bertaux, der französische Germanist, sagt: nein. Zwar spricht er von Sport, was ja etwas anderes ist, aber seine Definition trifft auch auf das Spiel zu. Er sagt nämlich, nur das sei Spiel (Sport), was an der gleichen, sich nicht verändernden Stelle von beliebig vielen hintereinander betrieben werden kann. Zu welcher verblüffenden Folgerung er kommt, gehört nicht hierher; es genügt, festzuhalten, daß – nach Bertaux – das Lösen von Kreuzworträtseln nicht zu den Spielen gezählt werden darf. Inhaber von Lesezirkeln werden sicher nicht zögern, dies zu bestätigen. Gleich, ob man dem Franzosen nun zustimmt oder nicht – Kreuzworträtsel machen ist ein Spiel. Es heißt

„Scrabble“; Verlag J. W. Spear & Söhne, Nürnberg-Doos; Karton mit Spielplan, 177 Buchstabensteinen aus Holz und vier Bänkchen; für zwei bis vier Personen; 13,75 Mark.

Das Spiel stammt aus Amerika. Die Aufmachung ist sehr gediegen, die polierten Holztäfelchen greifen sich gut an, und der Spielplan ist erfreulich solid. Der Name aber ist irreführend, denn bei dem Spiel wird weder gebalgt noch gerafft, es geht viel stiller zu – es sei denn, daß man sich um den Sieg balgt oder eine hohe Punktzahl erraffen will. Aber das tut man bei sehr vielen anderen Spielen auch, so daß man beinahe ein jedes „Scrabble“ nennen könnte, wenn einem kein besserer Name einfiele.

Die Punktzahl aber ist es, die einen Spieler bei „Scrabble“ verdrießen mag. Da ist nämlich genaue, laufende Buchführung vonnöten, denn jeder Buchstabe hat seine Wertung, entsprechend seiner Seltenheit im Alphabete E ist zum Beispiel einen, Q zehn Punkte wert.

Auf dem Plan gibt es Felder, die doppelten und dreifachen Buchstaben-, ja Wortwert versprechen. Wer sein Wort also über ein solches Feld legt, kriegt Prämien und darf sich den Kopf mit multiplizierten Additionen zerbrechen. Wer ein rechter Spieler ist, macht da kurzen Prozeß; er erfindet sein eigenes kurzweiliges System, und siehe da: „Scrabble“ wird recht amüsant. Besonders wenn man das Spiel „enthemmt“ und nicht nur die laut Anweisung verbotenen Namen, Fremdwörter, Abkürzungen und geographischen Bezeichnungen zuläßt, sondern jeden Ausdruck, der sich allgemeiner Bekanntheit erfreut.

Da kann man freilich ähnliche Überraschungen erleben, wie jener Programmierer, der einen Computer dichten ließ: Etliche Verse sollen da für die Öffentlichkeit nicht zumutbar gewesen sein. Aber das ist bereits „Scrabble, auf den Hund gekommen“. Wenn man will, ist das ein Beweis für die Spannweite dieses Spiels.

Wie es geht? Fast so, wie „Typ-Dom“ von Franz Schmidt in München. Da können achtzig Kunststoffbuchstaben zusammengesteckt werden. Die verschiedenen Ausführungen kosten zwischen 7,75 und 21,90 Mark. Nicht faul, steuerte der wohl größte Spieleverlag Deutschlands dem Kreuzwortgeschäft auch seine Variante bei: