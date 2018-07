Inhalt Seite 1 — Ein Manager ohne Pose Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ingrid Neumann

Hoch oben, fast schon über der Dunstglocke des Ruhrreviers, residiert Werner Söhngen, der Generaldirektor des Rheinstahl-Konzerns. Von seinem behaglich-modern eingerichteten Zimmer aus, das überraschend normale Ausmaße hat und die unvermeidlichen Attribute einer Kommandozentrale unaufdringlich verborgen hält, leitet der 58jährige Essener einen Konzern, der zu den größten der Bundesrepublik zählt. Bis an die Grenzen des Ruhrgebietes reicht der Blick aus seinem Fenster des vor einigen Jahren erbauten Hochhauses; bis über die Grenzen der Bundesrepublik aber reicht der Einflußbereich seines Unternehmens.

Ein mächtiger Mann an der Spitze eines mächtigen Industrieimperiums? So sieht es aus. Aber die landläufige Schablone vom Industriemanager will hier gar nicht passen. Werner Söhngen ist nicht der Prototyp eines Big-Business-Ver:reters. Er strahlt ein gerüttelt Maß an Bonhomie aus.

Schon nach einem kurzen Gespräch mit dem Rheinstahl-Chef weiß man: Dieser Mann ist nicht smart, und seine menschliche Wärme ist ohne Posen.

Söhngen hat den Erfolg auf seiner Seile. Die Nachkriegsgeschichte der Rheinischen Stahlwerke ist dafür Beweis genug. Sie trägt ganz entscheidend seine Handschrift. Wenn der Essener Konzern heute eine vielbeneidete, ausgewogene Struktur hat und mit einem Umsatz von mehr als vier Milliarden Mark zu den Giganten der deutschen Industrie zählt, so ist mit dieser Entwicklung der Name Söhngen eng verknüpft. Er selbst teilt diesen Ruhm wie selbstverständlich und aus Überzeugung mit seinen Mitarbeitern.

Als Söhngen, der als Diplomkaufmann seine ersten beruflichen Etappen beim Kohlesyndikat zurückgelegt hat und nach dem Zweiten Weltkrieg 38jährig als Bergwerksdirektor in den Vorstand der Rheinischen Stahlwerke kam, verfügte die Essener Holding nur über ein produzierendes Tochterunternehmen, die Zechengesellschaft Arenberg, die heutige Rheinstahl Bergbau AG. Völlig ungeklärt waren damals die Kapitalbeteiligungen an den Vereinigten Stahlwerken und den IG-Farben, die rund 70 Prozent des Rheinstahlvermögens ausmachten.