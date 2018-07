Mit zwei sozialen Problemen müssen alle hochzivilisierten Industriestaaten sich auseinandersetzen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, aber vielleicht doch zugleich gelöst werden können: einmal mit dem Wunsch älterer Hausfrauen und Mütter, „wieder ins Leben zu treten“ und ihre Fähigkeiten und ihre Tatkraft und vor allem ihre mütterliche Erfahrung außerhalb ihrer vier Wände einzusetzen, wenn die eigenen Kinder erwachsen sind, andererseits mit der Serge um die kleinen Kinder berufstätiger Mütter, die nicht in der Lage sind, selbst genügend für ihre Kinder zu tun und Beraterinnen, womöglich sogar psychologisch geschulte, brauchen. In den Vereinigten Staaten, dem Land, in dem die Zivilisation am weitesten fortgeschritten ist, versucht man, solchen anscheinend unlösbaren Zeiterscheinungen zu begegnen. So hat man jetzt in einem Kinderhospital in Washington acht Frauen für dieses Experiment gewonnen. Auch in der Bundesrepublik beginnt man zaghaft mit Versuchen dieser Art, deren Ausgang noch ungewiß ist.

Noch ist es ein Experiment, dem sich acht amerikanische Frauen in Washington unterzogen haben. Sie sind im zweiten Semester einer Ausbildung, bei der sich herausstellen soll, ob gebildete, reifere Hausfrauen als Therapeutinnen und Beraterinnen für die kindliche Entwicklung oder „seelische Gesundheit“ von kleinen Kindern eingesetzt werden können.

Das Studium wird von dem „National Institute of Mental Health“ in Bethesda finanziert. Dr. Margaret Rioch leitet die Ausbildung nach einem Zweijahresplan in einem Kinderhospital in Washington. Die für diesen Versuch ausgesuchten acht Frauen sollen später Eltern, deren Kinder noch nicht zur Schule gehen, mit Rat und Tat bei der Erziehung helfen.

Da kommt zum Beispiel eine Mutter mit ihrem dreijährigen Jungen zu einer der üblichen Untersuchungen in die Klinik und fragt vielleicht die Beraterin, was sie tun soll, ihr Junge habe immer solche Wutanfälle, oder sie fragt, wie sie ihn zur Sauberkeit erziehen könne, oder warum er unbedingt jeden Morgen um vier Uhr aufstehen wolle. Vielleicht empfiehlt ihr die Beraterin zunächst einmal, den Tagesablauf ein wenig zu ändern; später wird sie dann zu ergründen suchen müssen, ob mit dem, was in dem Kind vorgeht, etwas nicht stimmt.

Wichtig bei der Beratung ist auch, daß man anderweitige Helfer nennen kann, man kann einer verängstigten und verstörten Mutter vielleicht raten, wo sie Hilfe findet, wenn ihr Kind Sprechstörungen hat oder die traurigen Anzeichen des Zurückgebliebenseins aufweist.

Wird die Ausbildung der Hausfrauen Erfolg haben? Werden zwei Jahre, in denen diese berufsfremden Frauen nebenbei geschult werden, genügen? Werden sie dann mit dem nötigen Rüstzeug versehen sein, so daß sie ihre Aufgaben meistern werden? Margaret Rioch äußert sich bescheiden und betont den experimentellen Charakter des Projektes. „Wir wissen wirklich nicht“, sagte sie, „was die Frauen schließlich gelernt haben werden.“

Die Teilnehmer des nun schon abgeschlossenen ersten Semesters hatten jede Woche vollausgefüllte zwanzig Stunden in Seminaren und Einzelunterweisungen. Sie hörten Lektionen über „Das Kind und seine Entwicklung zur Persönlichkeit“ und eine Reihe anderer Vorträge, die von Sachverständigen über Kindererziehung gehalten wurden. Jede Woche arbeiteten sie einen halben Tag in den Kinderkliniken des Kreises. Psychologen und Fürsorger gehören zu ihren Lehrern. Im zweiten Semester verbringen die Frauen jede Woche einen ganzen Tag in der Klinik und werden dort auch an anderen Einrichtungen ausgebildet. Auch der Kindergarten steht auf dem Plan. Ursprünglich hatten sich hundert Hausfrauen beworben, an den Kursen teilzunehmen, die acht Kursteilnehmer wurden aus ihnen ausgesucht. Die Bewerberinnen sind alle über vierzig Jahre alt und wurden, daraufhin geprüft, ob sie eine gute Allgemeinbildung, schnelle Auffassungsgabe und einen einwandfreien Charakter erkennen ließen. Ein Abschlußzeugnis wurde nicht verlangt;, drei der angenommenen Kandidatinnen hatten keine höhere Schulbildung. Man hat den Frauen deutlich gesagt, daß es sich nur um einen Versuch handele; man könne in keiner Weise dafür garantieren, daß sie später irgendwo angestellt würden.