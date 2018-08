Inhalt Seite 1 — „Hintertreppe mit allen Nebengerüchen“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Während der Haushaltsdebatte des Bundestages wurde auch über dieNahostpolitik debattiert. Bundeskanzler Erhard kündigte an, Bonn werde als Antwort auf Nassers Einladung an Ulbricht die Wirtschaftshilfe für Ägypten einstellen und sich politische Schritte vorbehalten. Wegen der Einstellung der Militärhilfe an Israel wurde die Regierung von der Opposition heftig angegriffen. SPD-Fraktionschef Fritz Erler sagte:

„Welche Frontverschiebung zu unseren Lasten hat sich in wenigen Wochen abgespielt! Auf die Ankündigung des Ulbricht-Besuches wurde zunächst mit der scharfen Reaktion geantwortet, es sei von der Bundesrepublik Deutschland selbstverständlich mit harten Gegenmaßnahmen zu rechnen. Dann erlebten wir es, daß der Spieß umgedreht worden ist.

Das Ergebnis einer Vermittlungsaktion, bei der übrigens keiner der Beteiligten Beziehungen zu Israel unterhält, ist folgendes: Die Beziehungen zu Israel sind – leider – verschlechtert. Ulbricht kommt doch. Er soll in Räumen für Staatsoberhäupter wohnen. Von den deutschen Waffentechnikern ist keine Rede mehr, obwohl die Regierung in dieser Frage im Wort ist, ein entsprechendes Gesetz zustande bringen zu helfen.

Zu diesem Desaster gab es dann vor einigen Wochen ein interessantes Präludium. Dr. Adenauer hat damals einer israelischen Zeitung versichert, wenn er noch Kanzler wäre, dann gäbe es längst diplomatische Beziehungen zu Israel, und dann wären auch keine deutschen Waffentechniker mehr in Ägypten. –

Die Frage ist doch wohl erlaubt, warum der frühere Bundeskanzler das eigentlich nicht durchgesetzt hat, als er noch Kanzler war. Er hat damals statt klarer Verhältnisse die Hintertreppe gewählt – mit allen Nebengerüchen! Dadurch sind wir in die schwierige Lage geraten. (Zurufe von der CDU/CSU: Unter voller Information der Opposition!)

Die Bundesregierung trägt die Verantwortung. Über das im Jahre 1960 getroffene Geheimabkommen wurde niemand von uns informiert. Bis heute hat niemand von uns den Text gesehen. Informationen gab es erst auf schriftliches Drängen Erich Ollenhauers, der auf den Titel „Ausbildungshilfe“ im Einzelplan 14 von seinen Freunden aufmerksam gemacht worden war. Dann wurden Mitteilungen über längst getroffene Vereinbarungen und daraus sich ergebende Lieferungen gemacht. (Zurufe von der SPD: Vollendete Tatsachen 1)

Hier zeigt sich, daß die Methode des Alles-vor-sich-Herschiebens, die Entschlußlosigkeit und die Führungslosigkeit nun auch auf die Außenpolitik übergegriffen haben. Sie haben dort verheerende Wirkungen gehabt.