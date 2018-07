Die in den letzten Wochen aus allen Bereichen des Kreditwesens vorgelegten Jahresbilanzen erlauben ein vorläufiges Urteil über das Bankenjahr 1964. Es verdient nicht das Prädikat „hervorragend“, denn im Bankgewerbe sind die Erträge längst nicht so stark gestiegen wie in manchen Teilen der Industrie. Doch wird niemand bestreiten können, daß überall besser verdient worden ist, wenn auch nicht im gleichen Maße wie das Geschäft zugenommen hat. Wer natürlich begründen muß, warum keine höhere Dividenden bezahlt werden können, wird unschwer manches Haar in der Suppe finden. Deshalb ist das Urteil einer „neutralen“ Stelle, die sich nicht gegenüber unzufriedenen Aktionären zu verantworten braucht, glaubwürdiger. Aus diesem Grund soll hier der Geschäftsleitende Direktor der Hamburgischen Landesbank – Girozentrale –, Dr. Oscar Meincke, zu Worte kommen: „In wirtschaftlicher Hinsicht war das Jahr 1964 besser als erwartet, auch im Kreditwesen. Das Bankenjahr verdient trotz der angespannten Liquidität und trotz höherer Mindestreserven eine recht gute Note!“

Trotz lebhafter Konkurrenz hat sich das Hamburger Institut in allen Sparten, im lang- sowie im kurzfristigen Geschäft, weiter ausgedehnt. Obwohl die Verwaltungskosten, unter anderem bedingt durch die unaufhaltsam steigenden Gehälter, weiter zunahmen, wurde ein besseres Ergebnis als im Vorjahr erzielt. Da die Bank das nicht in ihrer Dividende zum Ausdruck bringen kann (ihr satzungsmäßig zulässiger Höchstsatz beträgt 6 Prozent), hat sie sowohl ihre offenen als auch stillen Reserven weiter gestärkt. Die höheren Gewinne sind besonders im Kreditgeschäft (erweitere Zinsspanne), aber auch im Wertpapier- und Dienstleistungsgeschäft angefallen.

Im Grund- und Kommunalgeschäft entfiel ein verhältnismäßig großer Teil des Zuwachses auf Ausleihungen gegen kommunale Deckung. Darlehen zur Finanzierung des Wohnungsbaus traten demgegenüber zurück, da das hohe Zinsniveau am Rentenmarkt den Wettbewerb mit den Sparkassen und Versicherungen erschwerte, die für die Refinanzierung nicht auf Mittel aus dem Verkauf von Pfandbriefen angewiesen sind. Wie sich die unterschiedlichen Refinanzierungsbedingungen auswirken, zeigt folgender Vergleich: die Hamburgische Landesbank gewährt Hypothekendarlehen zueinem Zinssatz von 6 1/2 Prozent bei 94 1/2 Prozent Auszahlung, die am gleichen Platz tätige Neue Sparcasse von 1864 fordert nur 6 Prozent bei 95 Prozent Auszahlung! K.W.