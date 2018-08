Das Schweizer Volk entscheidet im Kampf gegen die Teuerung

Von Beat Huber

Zürich, Ende Februar

Wer diesen Beschluß annehmen will, schreibe ,Ja‘, wer ihn verwerfen will, schreibe ‚Nein‘.“ Mit diesen Worten legt der Bundeskanzler der Schweizerischen Eidgenossenschaft – in der Schweiz der Vorsteher der Bundeskanzlei – den Bürgern zwei Beschlüsse zur Abstimmung vor, die in schlichtem Amtsdeutsch „Maßnahmen auf dem Gebiete des Geld- und Kapitalmarktes und des Kreditwesens“ sowie „Maßnahmen auf dem Gebiete der Bauwirtschaft“ heißen. Oberbegriff: Bundesbeschlüsse über die Bekämpfung der Teuerung.

Der Schweizer Stimmbürger mußte in den letzten Wochen ein wahres Trommelfeuer an Propaganda über sich ergehen lassen. Von den Wänden herunter grüßten viele Plakate. Eines davon mit dem Text: „Schluß mit Inflation – Überfremdung – Spekulation! Konjunkturbeschlüsse 2 x ja.“ Darunter ein Tohuwabohu roter und schwarzer Teufelchen und Geister, die den unterschwelligen Charakter der geheimen Angst und des latenten Unbehagens in der Überkonjunktur symbolisieren sollen. „Ha“, witzeln die Gegner angesichts dieses graphischen Werkes, „das sind wohl eher alle guten Geister, von denen die Ja-Propagandisten verlasssen sind; das Durcheinander dürfte vermutlich die Nervosität symbolisieren, mit der sie versuchen, ihre künstlich zurechtgedrehte Weisheit an den Mann zu bringen.“

Mit der Nervosität dürfte es sicher etwas auf sich haben, denn das die Regierungsentscheide befürwortende Gremium, das unter der suggestiven Etikette „Aktionskomitee für eine gesunde Volkswirtschaft“ unter der Leitung des ehemaligen ETH-Professors Eugen Böhler steht, unternimmt offensichtlich des Guten zuviel. Schon Böhler selbst ist als Präsident etwas unglücklich gewählt, denn der Professor hat sich in seiner Laufbahn schon so oft getäuscht, daß in der Öffentlichkeit gleich die Assoziation mit verfehlten Prognosen entsteht, wo immer sein Name auftaucht. Dann sind Monster-Pressekonferenzen mit zwei Bundesräten dem Schweizer von vornherein verdächtig; das gab es in Helvetien noch nie. Und schließlich treibt das „Hausorgan des Komitees“, die Neue Zürcher Zeitung, eine groteske Publicity. Niemanden würde es erstaunen, wenn der Schuß nach hinten ginge: das Blatt hat damit begonnen, jeden in einem völlig neuen Kläff-Stil anzugreifen, der es wagt, in dieser Sache die Unfehlbarkeit der Regierung anzuzweifeln; es benötigte zu diesem Zweck in den letzten Wochen sämtliche drei Ausgaben pro Tag.

In keinem Land der Erde geht die direkte Demokratie so weit wie in der Schweiz. So kommt es denn, daß der Schweizer bei seinen politischen Mahlzeiten fast immer Koch und Esser zugleich ist. Steht er im Besitz der bürgerlichen Ehren und Rechte, ist er zudem männlichen Geschlechts und mindestens zwanzig Jahre alt, so wird ihm von der Verfassung eine sehr konkrete und direkte Entscheidungsmacht über die Führung der Staatsgeschäfte eingeräumt, die auch vor wirtschaftspolitischen Fragen nicht aufhört. Das ist eine Macht, die sowohl beim einzelnen Bürger als auch bei der Stimmbürgerschaft als Ganzes eine gehörige Portion an Urteilskraft voraussetzt – so viel Urteilskraft in der Tat, daß immer wieder Zweifel darüber geäußert werden, ob eine solche Unterstellung denn auch realistisch sei.