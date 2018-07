Inhalt Seite 1 — Mißtöne um „Mißtöne“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

M. O., Göttingen

Beinahe hätten die Studenten an der Universität Göttingen, die in der letzten Woche zur Wahl eines neuen Studentenparlaments aufgerufen waren, noch durch das alte ihren Ersten AStA-Vorsitzenden Hans Bartels verloren. Sein Konterfei – versehen mit dem im Offizierskasinoton gehaltenen Zusatz „Erwarte bei Ihrer Stimmabgabe quasi ein ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ zur bisherigen AStA-Arbeit“ – schmückte noch die Wahllisten, als ihm bereits ein „Nein“ drohte, das mit der Stimmabgabe der Studenten kaum etwas zu tun hatte. In einer eilig einberufenen Sondersitzung mußte der scheidende Studentenrat vor seiner Abdankung darüber befinden, ob er dem normalerweise ein Semester länger amtierenden AStA-Chef empfehlen sollte, vorzeitig zu seinen betriebswirtschaftlichen Studien zurückzukehren.

Anlaß zu dem spektakulärem Finale des Studentenparlaments hatte der Erste Vorsitzende des Allgemeinen Studentenausschusses selbst gegeben. Im vergangenen Herbst war er mit einer Gruppe des Göttinger Studentendorfs in die Tschechoslowakei gefahren. Auf der halbfertigen Autobahn nach Lidice, wo einst die deutschen Faschisten die Zivilbevölkerung ausgerottet haben, machte er die Bemerkung: „Der Krieg hat nicht lange genug gedauert, sonst wäre die Autobahn heute fertig.“ Später bezeichnete er die Fahrt – an der auch tschechische Studenten teilnahmen – als „überflüssig“ und tat Erinnerungen an Lidice als „sentimental“ ab.

Allerdings waren nicht alle Fahrtteilnehmer der gleichen Meinung. Sie teilten den Redakteuren der Göttinger Studentenzeitschrift „Politikon“ die befremdlichen Äußerungen des Studentenvertreters der Georgia-Augusta mit. Unter der Überschrift „Mißtöne“ berichtete daraufhin das „politikon“ in seiner letzten Ausgabe von der Lidice-Fahrt und kommentierte: „Wer in die Tschechoslowakei reist, sollte genügend politisches Bewußtsein und Takt besitzen, um solche Entgleisungen zu vermeiden – besonders wenn er der erste Vertreter einer Studentenschaft ist.“

Der erste Vertreter der Göttinger Studentenschaft fühlte sich indes ebensowenig betroffen wie der AStA. Offenbar nahm man die Entgleisungen nicht so ernst, denn auf der Fahrt waren – wie eine tschechische Teilnehmerin erklärte – noch „ganz andere Bemerkungen“ gefallen, die nicht „so harmlos“ wie die des AStA-Chefs gewesen seien. So hatten beispielsweise einige Studenten die 196 Erschossenen von Lidice gegen die Toten von Dresden aufgerechnet; im Krieg könne so etwas schon mal passieren; die „anderen“ hätten ja auch Unrecht begangen.

Das Schweigen währte gleichwohl nicht lange. Bei den Kandidatenvorstellungen zur Studentenratswahl scholl Bartels immer häufiger aus cem Publikum der Ruf „Politikon! Politikon!“ entgegen. Auch der Germanist Prof. Killy, der seine Vorlesungen gern mit zeitkritischen Marginalien versieht, nahm sich des Falles an und warf dem AStA-Vorsitzenden eine rudimentäre Ausbildung des moralischen Unterscheidungsvermögens vor.

Nun erst zeigte sich eine Reaktion: der AStA setzte sich zur Wehr. Bartels ließ sich von den übrigen AStA-Mitgliedern öffentlich von faschistischer Gesinnung freisprechen – ein Vorwurf, den ihm keiner gemacht hatte. Wegen einer unglücklichen Formulierung im „politikon“-Kommentar ließ er den Redakteuren der Studentenzeitschrift durch seinen Rechtsanwalt eine „Ehrenerklärung“ zustellen, in der sie „mit dem Ausdruck des Bedauerns“ etwas zurücknehmen sollten, was sie nie behauptet hatten. Den Text der Ehrenerklärung publizierte er auf einem Flugblatt so, daß der arglose Leser glauben konnte, „politikon“ habe tatsächlich seine Veröffentlichung bedauert. Eine Stellungnahme Professor Killys ließ er gleichfalls so geschickt in den Handzetteltext einordnen, daß man annehmen mußte, der Literaturhistoriker habe seine Vorwürfe zurückgenommen. Indes: weder war die Ehrenerklärung von den „politikon“-Redakteuren unterschrieben worden, noch hatte Killy dementiert. In einem geharnischten Brief an den AStA-Vorsitzenden verwahrte sich der Göttinger Ordinarius gegen diese Art der Textmanipulation, und das „politikon“ verkündete seinen Lesern auf einem Flugblatt, daß man nicht daran dächte, für Bartels eine Ehrenerklärung abzugeben.