Inhalt Seite 1 — Schilderung genügt nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Roll Schroers

Jacques Delarue: Geschichte der Gestapo; Droste Verlag, Düsseldorf; 300 Seiten, 26,80 DM.

Die Geschichte der SS wurde noch nicht geschrieben. Die Gestapo und der SD, die Geheimdienstformationen, müßten darin einen hervorragenden Platz beanspruchen. Das vorliegende Werk, das sich, wie der Titel zeigt, mit der Gestapo befaßt, reicht dazu nicht aus. Es ist weder gründlich noch genau dokumentiert, noch einigermaßen systematisch organisiert. Es ist vielmehr reißerisch geschrieben, und das ist vermutlich der ärgste Mißgriff, den man bei diesem Thema machen kann. Die Gestapo war schrecklich. Die Chronik ihrer blutigen und ihrer unblutigen Verbrechen ist unübersehbar. Die Organisationen der SS buchen direkt und indirekt zehn Millionen Morde auf ihr Konto. Undenkbar, daß bei diesen zehn Millionen eine Freveltat versäumt wurde, die ein pervertiertes Hirn ersinnen kann. Undenkbar auch, daß ein Greuel fehlen könnte, das im mörderischen Dunstkreis zur Folter gehört. Was geschehen ist, müssen wir zur Kenntnis nehmen, wenn auch das Hirn sich sträubt und sich von solcher Kenntnisnahme nie wieder erholen wird. Es ist wichtiger, daß nicht mehr geschieht, was doch geschehen ist, als daß wir uns schonen. Nur darin, darin allerdings liegt die Notwendigkeit, Kenntnis zu nehmen. Und darin liegt auch die bittere Notwendigkeit für die Bücher, die Kenntnis geben.

Delarues Buch ist 1962 in Frankreich erschienen. Der Verfasser war offensichtlich selbst im Kerker der SS. Er hat danach an der Aufklärung von SS-Verbrechen in Frankreich und der kollaborativen Verstrickung von Franzosen mitgewirkt. Diesen Teil der Tätigkeit der Gestapo und des SD behandelt der Verfasser natürlich am genauesten. Er bietet auch für den Leser den meisten Gewinn.

Im übrigen bettet er seinen Bericht in einen allgemeinen Rahmen der Geschichte der nationalsozialistischen Partei und ihrer Giederungen, der nicht trägt. Delarue hat nicht die Kraft zur Objektivität, zum Abstand. Er trägt an Schlimmem zusammen, was er an Schlimmem findet oder was er schlimm findet. Er ist Ankläger, nicht Historiker, und er hat das Handwerk des Historikers nicht gelernt. Zahllose Behauptungen bleiben ohne Beleg, Zitate ohne Quellen; Datenangaben sind verstümmelt, der Stoff wird roh vorgetragen, ohne intellektuelle Verarbeitung. Göring erscheint so einmal als Komplice, einmal als Todfeind Himmlers – im schwanken Licht verl_ ieren sich alle sicheren Konturen, der haßvolle Vortrag steigert sich bis zur Schimpferei.

Dabei hat Delarue etwas begriffen, was bis heute noch die wenigsten Deutschen begriffen haben: die ungeheure Bedeutung der Entstehung der SS im Dritten Reich. Sogar das entscheidende Datum nennt er exakt: das Datum der Röhm-Revolte, mit deren Niederschlagung die Reichswehr trotz des Mordes an General Schleicher glaubte, Oberhand zu gewinnen, während der noch verborgene Sieger die SS Heinrich Himmlers war.

Die Zäsur kann nicht scharf genug gemacht werden. Es hatte auch bis dahin nicht an Greueltaten und Bestialitäten gefehlt. Die radikalen Bürgerkriegsarmeen beglichen ihre Rechnungen. Doch fehlte ihren Scheußlichkeiten die böse Administration. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, daß Rudolf Diels bei der Gründung der preußischen Geheimen Staatspolizei – weit vor ihrer Übernahme durch die SS – der ausgebrochenen Willkür durch den Einsatz von Beamten Schranken setzen wollte. Die SS war nur eine kleine Sondertruppe der allgemeinen SA, als solche deren Stabschef unterstellt und mit zwei Aufgaben betraut: dem persönlichen Schutz der NS-Prominenz und dem Abwehrdienst der Partei.