Von Robert Lucas

Vor kurzem ist ein Buch erschienen: London on Sunday, sozusagen ein Reiseführer zu den Oasen in der Wüste des Londoner Sonntags. Der Nichtengländer – also eine jener seltsamen Wesen, die aus Ländern kommen, in denen man keinen Führer braucht, um sich sonntags die Zeit vertreiben zu können – dürfte bei der Lektüre dieser 184 Seiten kaum auf seine Kosten kommen. Er kann wohl aus dem Büchlein erfahren, zu welchen Stunden in einigen bemerkenswerten Londoner Kirchen Gottesdienste stattfinden. Er wird befriedigt zur Kenntnis nehmen, daß er am Sonntag (nur nachmittags, am Vormittag sind alle Museen geschlossen, der Gottesdienste wegen) in der Dinosaurier-Galerie des Naturhistorischen Museums das Knochengerüst eines Ungeheuers namens Tyrannosaurus besichtigen kann. Er kann lesen, daß er in gewissen Londoner Altersheimen der Köchin einen freien Tag verschaffen kann, indem er es an ihrer Stelle übernimmt, für die alten Leute das Mittagessen zuzubereiten. Er kann auch eine Liste von Restaurants finden, die sonntags geöffnet sind; die meisten sind geschlossen. Er wird schließlich eine Liste nützlicher Ratschläge entdecken, was er unternehmen kann, wenn er den Sonntag zu Hause verbringt. Zum Beispiel: das Dach reparieren.

Der erschütterte Leser wird das Buch mit dem deprimierenden Verdacht weglegen, daß die britische Nation, der es gelungen ist, ein Weltreich zu schaffen, zu verwalten und wieder abzubauen, es bisher nicht zustandegebracht hat, das Problem des englischen Sonntags zu lösen.

Er hat recht. Auch der letzte Versuch ist mißlungen. Der Crathorne-Ausschuß, den die Regierung vor mehr als drei Jahren mit der Aufgabe betraute, Vorschläge für eine Reform der Bestimmungen auszuarbeiten, die Sonntagsruhe zu regeln, hat nichts Besseres produziert als einen kläglichen Kompromiß.

Es sind diese überholten Verordnungen und Verbote, die den „besonderen Charakter“ des englischen Sonntags bestimmen. Im Mutterland der Demokratie sichern bekanntlich unzählige Gesetze die Freiheitsrechte des Individuums. Aber wenn es sich um die Heilighaltung des Tages des Herrn handelt, hört der Spaß auf. Ein Konglomerat von Gesetzen schreibt dem britischen Bürger vor, was er am Sonntag tun darf und was nicht. Die ältesten dieser Bestimmungen stammen aus dem Jahr 1625 – sind also älter als Cromwells puritanische Diktatur –, und die wichtigsten gehen auf das Jahr 1780 zurück. Seither hat das Parlament eine Anzahl von Ergänzungen und Modifikationen beschlossen, aber die ursprünglichen Gesetze wurden nie völlig aufgehoben. Nicht alle gehen auf religiöse Motive zurück; vor allem die nach dem letzten Krieg erlassenen Bestimmungen haben einen rein sozialen Charakter und dienen dem Zweck, allen Berufstätigen einen völligen Ruhetag in der Woche zu sichern. Das Resultat ist eine chaotische Situation, in der es von absurden Widersprüchen wimmelt,

Heute darf man zum Beispiel sonntags Zeitungen und Zeitschriften kaufen. Aber wenn der Zeitungsverkäufer bei dieser Gelegenheit auch ein Taschenbuch verkauft, verstößt er gegen das Gesetz – es sei denn, daß sich sein Laden in einem Bahnhof oder Flughafen befindet. Eine Hausfrau darf wohl ein Päckchen gefrorene Erbsen kaufen – aber wehe dem Geschäftsinhaber, der ihr eine Dose Erbsen verkauft. Der Verkauf von frischem Obst ist gestattet, aber Marmelade und Kompotte sind verboten. Flaschenmilch und Schokolade sind gestattet, Sahne in Dosen oder Eier untersagt. Sportveranstaltungen am Sonntag sind wohl erlaubt, aber nur dann, wenn es sich um Amateure handelt und keine Eintrittsgebühr erhoben wird. Man darf nicht ins Theater gehen – außer wenn es sich um eine Klubvorstellung handelt –, aber man kann dieselben Stücke auf dem Bildschirm sehen. Konzerte und Rezitationen sind gestattet. Aber wenn ein Sänger im Schottenrock auf dem Podium erscheint, wird er bestraft, – es sei denn, daß er nachweisen kann, daß er tatsächlich ein Schotte ist und den „Kilt“ auch alltags als normale Kleidung trägt.

Manche Bestimmungen sind so grotesk, daß heute niemand daran denken dürfte, ihre Einhaltung zu erzwingen. Wenn zum Beispiel einige Jungen sonntags außerhalb ihrer eigenen Pfarrgemeinde Fußball oder Cricket spielen, könnten sie auf Grund eines 340 Jahre alten Verbots an den Pranger gestellt werden, und zwar im buchstäblichen mittelalterlichen Sinn des Wortes. Ein Gesetz verbietet es, am Sonntag ein Mädchen zu küssen, und ein frommer Eiferer, der die Anwendung dieser Bestimmung durchsetzen wollte, hätte gewiß viel zu tun.