Berufsaussichten und Berufsausbildung in der Bundesrepublik – Eine Dokumentation des „Stern“ – von D. Burkart Lutz, Leo Bauer und Jürgen von Kornatzki – Verlag Henri Nannen GmbH, 377 S., 20,– DM.

Der Junge ist zehn Jahre alt und wird Ostern in die Oberschule kommen. Sein Vater ist Arzt. Es liegt nahe, daß der Junge auch Arzt werden möchte, „wie Vati!“ Der Vater freut sich darüber. Möglicherweise zu Unrecht. Weiß er denn, welche Chancen der Arztberuf in fünfzehn Jahren haben wird?

In der Bundesrepublik gibt es bisher keine Stelle, die sich mit der Berufsentwicklung und der Berufsstruktur der tätigen Bevölkerung befaßt, ihre Veränderungen beobachtet und auf lange Sicht vorausberechnet, um sie mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Einklang zu bringen.

Den ersten Versuch dieser Art hat die Illustrierte „Stern“ unternommen. Ihr ist es zu danken, daß zum erstenmal in der Bundesrepublik eine Vorausschätzung nach Berufsgruppen vorgenommen worden ist. Die Untersuchung des „Stern“ erstreckt sich auf mehr als 120 Berufe. Für jeden einzelnen hat man Ausbildung, Tätigkeitsgebiet, Aufstiegsmöglichkeiten und Zukunftsaussichten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung zusammengestellt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung, die zuerst im „stern“ erschienen sind, liegen jetzt in erweiterter Buchform vor – ergänzt durch die Ergebnisse eines Rundgesprächs, das der „stern“ unter Mitwirkung von Professoren und anderen Experten zu diesem Thema veranstaltet hat. Alle Gesprächsteilnehmer waren sich darüber einig, daß unser Wirtschaftsleben einschneidenden Veränderungen in Technik, Produktion, Organisation einzelner Betriebe unterworfen ist, die eine Neugestaltung unseres Schulwesens erforderlich machen. Weiter herrschte Einhelligkeit darüber, daß die Verantwortung im Grunde dem Staat zufällt und daß die Herausbildung qualifizierter Kräfte nicht allein dem Spiel von Angebot und Nachfrage überlassen werden sollte. Beispielhaft nannten Professor Fourastié und Raymond Vatier die Arbeiten des französischen Plankommissariats, das sich seit 1950 um eine Vorausschätzung bemüht, und zwar mit dem Aspekt der Beschäftigungsentwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen, der Entwicklung der Qualifikationsstruktur sowie der regionalen Entwicklung.

In der Bundesrepublik hält sich leider niemand zuständig für derartige Vorausschätzungen – nicht einmal die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Der Präsident dieser Anstalt, Säbel, hat diese „Enthaltsamkeit“ in einem Brief an den „stern“ damit begründet, daß solche Voraussagen aus der Natur der Sache heraus wie nach allen fachlichen Erfahrungen nicht möglich seien. Außerdem könnten „generelle Aufforderungen zum Verzicht auf bestehende Berufe oder Ausbildungswege oder zum Berufswechsel die Gefahr der Aufgabe realer Existenz- und Entwicklungschancen bedeuten. Sie können, ernst genommen und befolgt, zu harten Enttäuschungen und unabsehbaren wirtschaftlich-gesellschaftlichen Störungen führen.“

Gewiß ist es schwierig und vielleicht auch gefährlich, die zukünftige Entwicklung auf diesem Gebiet vorauszusagen, aber notwendig sind solche Voraussagen dennoch. Die Untersuchung der Illustrierten „stern“ hat zweifellos dazu beigetragen, uns auf diese Aufgabe hinzuweisen. Es wird Zeit, daß in der Bundesrepublik auf diesem Gebiet mehr als bisher geplant wird und man aufhört, auch dort auf die Vorzüge des freien Spiels der Kräfte zu vertrauen, wo dieses Spiel offensichtlich nicht funktioniert.

Georges-Louis Puech