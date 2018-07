Inhalt Seite 1 — Das Rezept eines Erfolgsmenschen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Nina Grunenberg

Man kennt sie nicht. Wenn man sie sieht, weiß man nicht, wen man vor sich hat. Sie sehen smart aus, mit einem Stich ins Konservative. Ihre Bedeutung liegt nicht auf dem Tablett. Sie bleiben lieber im Hintergrund. Meist sind sie verheiratet. Ihre Frauen glänzen an ihrer Statt. Der Volksmund nennt sie: Manager.

Einen von ihnen lernte ich auf einer Reise kennen. Ich war verblüfft: Denn es war eine Perle von erster Qualität, eine, auf die man beißen kann.

Ich traf ihn in einem Flughafen-Restaurant. Wir warteten am selben Tisch aufs gleiche Flugzeug. Jedesmal, wenn der Start unserer Maschine wieder aufgeschoben wurde, zog er die Flugpläne der europäischen Linien aus der Brusttasche und suchte mir neue Anschlüsse heraus. Mit Angabe hatte das nichts zu tun, er zog sie ganz selbstverständlich hervor, so wie andere Männer die Photos ihrer Kinder. „Ich bin die Hälfte des Jahres unterwegs“, sagte er beiläufig. Er führt Verhandlungen für ein großes Industriewerk, und ihm steht der Titel Direktor zu. „Eigentlich hätte ich es gar nicht mehr nötig“, sagte er mit einem Anflug von Stolz in der Stimme. „Aber was soll man sonst tun.“ Und als ich gläubig fragte, ob er zu jener Führungs-Schicht gehöre, aus der Generaldirektoren gemacht werden, sagte er etwas unwirsch: „Was sind schon Titel! Wer nennt sich schon alles Generaldirektor! Ich bin zufrieden mit dem, was ich mache. Mehr will ich nicht.“ Und er setzte hinzu: „Es ist wichtig, daß man den Wert der eigenen Person richtig einzuschätzen lernt. Sonst arbeitet man vor sich hin und weiß eigentlich gar nicht, was die anderen von einem denken.“

Warum er die Unterhaltung mit mir angefangen hatte? Er beantwortete sich die Frage selber: „Ich bin gierig darauf, neue Menschen kennenzulernen. Hören Sie“, sagte er mit Nachdruck, „das ist ganz wichtig: Wenn die Neugierde weg ist, ist man schon halb gestorben.“

Wir warteten zwei Stunden und flogen eine Stunde: Wenn ich es richtig anstelle, kann mir das, was ich in dieser Zeit von meiner Reisebekanntschaft lerne, im Kampf ums Dasein womöglich ebenso helfen wie meine Schulbildung, vielleicht mehr. Es war ein Katalog von Erfolgsrezepten.