Von Werner Höfer

Er macht mal Pause, für ein paar Tage. Jetzt gilt, wenigstens vorübergehend, für dieses Haus die Parole, die dort das Jahr über nur selten gültig ist: „Sonntags gehört Vati uns!“ Doch Ludwig Rosenberg ist weder ein Boß- noch ein Papatyp. Der Berliner, der dreizehn Jahre seines Lebens – „umständehalber“ – in England verbracht hat, ist ein Gewerkschaftsmann mit der Verhaltensweise eines Intellektuellen und den Allüren eines Gentleman.

Seine Umgebung freilich ist „gut bürgerlich“. Er bewohnt ein bescheidenes Haus im Kapitalistenrefugium Hösel, zwischen Düsseldorf und Essen. Wenn er aus dem Gartenfenster über den Rasen hinwegblickt, könnte er hinter dem Horizont den Rauch aus der verwaisten Residenz Fritz-Aurel Goergens aufsteigen sehen. Der erste Mann in der Spitzenorganisation der Arbeitnehmer wohnt keineswegs einer schlechten Schau zuliebe in einem sogenannten Arbeiterviertel, sondern Tür an Tür mit den Spitzenfiguren der Arbeitgeberschaft: Eine Nachbarschaft, die bereits für den Wandel mancher Ein- und Vorstellungen spricht. Und wenn der Stimmbürger Ludwig Rosenberg am 19. September den unproletarischen Nonkonformismus so weit treiben wollte, einen CDU-Kandidaten anzukreuzen, so würde der Mann seiner Wahl wohl Gerhard Schröder heißen...

Die Art, mit der sich die Rosenbergs in ihrem niederrheinischen Idyll eingerichtet haben, möchte einem arrivierten Unternehmer zu bieder und einem aufstrebenden Lohnempfänger zu unkonventionell erscheinen. Dieser Eindruck bringt den Gast auf die Frage, ob der Erste Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes von seinen Anhängern nicht um der Eigenschaft willen getadelt werde, die seinen Widersachern an ihm rühmenswert erscheinen: Verzicht auf Scharfmacherei und Bereitschaft zum Ausgleich.

„Ich schieße nicht, um zu knallen, sondern um zu treffen.“

„Zuletzt sind Sie, Herr Rosenberg, vor ein paar Tagen als ‚Schütze‘ aufgetreten, mit der Verkündung und Begründung des neuen Aktionsprogramms des DGB. Unmittelbar anschließend sind Sie in Urlaub gegangen.“

„Genaugenommen war ich schon in Urlaub, als Kollege Otto Brenner und ich mit diesem Programm vor die Presse traten.“