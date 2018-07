Inhalt Seite 1 — Als „Däne“ durch Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Unger

Neulich bin ich in einem Wagen älteren Modells und: mit dänischen Kennzeichen durch die Bundesrepublik gereist. Es war sehr merkwürdig. Diese dänischen Nummernschilder – weiße Ziffern auf schwarzem Grund – hatten mich einige tausend Kronen gekostet; das ist der offizielle Preis, wenn man einen als „Umzugsgut“ eingeführten Wagen in Dänemark registriert. Aber diese Ausgabe hat sich gelohnt: Ich habe mein Vaterland von einer ganz neuen, nie geahnten und wahrhaft gewinnenden Seite kennengelernt.

Schon der Grenzübertritt (in Puttgarden) vollzog sich ganz anders, als ich das früher, als ich einen Wagen mit deutscher Nummer fuhr, gewohnt war. Der Zollbeamte kam gar nicht auf die Idee, mich nach Schmuggelware zu fragen. Hingegen sagte er mit echtem Bedauern: „Wie ich sehe, haben Sie kein Nationalitätszeichen an Ihrem Wagen, das ist aber – leider – bei uns in der Bundesrepublik Vorschrift. Was machen wir nur?“ Das war einfach. Ich hatte nämlich ein Nationalitätszeichen mit, eins dieser selbstklebenden Plastikschilder. Nur wußte ich nicht, wo. Es war dunkel. Ich begann zwischen meinen Utensilien zu kramen. „Machen Sie sich keine unnötige Mühe“, meinte der Beamte. „Morgen, bei Tageslicht werden Sie es sicher finden.“

Von diesem Augenblick an ging alles wie im Märchen. Ich hatte den deutschen Kraftverkehr als brutal, die Polizisten als unhöflich und den ganzen Umgangston als rauh in Erinnerung gehabt. Es war ein Irrtum Auf dieser dreiwöchigen Reise kreuz und quer durch die Bundesrepublik hat mir niemand ein unfreundliches Wort gesagt, nicht ein einziger Wagen hat mich rücksichtslos eingeklemmt oder bösartig angehupt. Im Gegenteil: Ich fuhr gleichsam auf Sammet durch die deutschen Lande, und auf all meinen Wegen begleitete mich ein wahres Feuerwerk von Lächeln, und alles schien wie verzaubert.

Wenn ich irgendwo im hektischen Nachmittagsverkehr stoppte, um nach links in ein Gäßchen einzubiegen, während mir ein endloser Strom von Fahrzeugen entgegenkam, so hielt wenn nicht der zweite, so doch der dritte Wagen sich höflich zurück, und der Fahrer bedeutete mir durch eine liebenswürdige Geste: „Bitte – nach Ihnen.“

In Frankfurt lotste mich ein Kraftfahrer, den ich nach einem Vorort gefragt hatte, eine halbe Stunde lang durch die verzwicktesten Straßen und führte mich sicher ans Ziel – obwohl das seine genau in der entgegengesetzten Richtung lag.

Auf der Autobahn nach München hatte ich eine Panne. Die Ventilatorwelle war gebrochen, ich wollte mir gerade eine Beruhigungszigarette anzünden – da hielt ein Mercedes neben mir, der Fahrer besah sich den Schaden, zauberte ein Abschleppseil hervor und schleppte mich – er wollte nach München – zwanzig Kilometer weit nach Augsburg in eine Werkstatt. Es war Freitag nachmittag, Hochbetrieb, ein paar erregte Kunden beschimpften den Werkmeister und die Weltordnung auf bayrisch, weil sie ihre Fahrzeuge nicht, wie versprochen, zum Wochenende bekommen konnten. Der Werkmeister schob sie beiseite, erkundigte sich nach meinen Sorgen und befahl einem Mechaniker, von dem nur die Füße unter dem Wagen hervorguckten: „Laß die Karre da stehen und bediene den Dänen hier – aber ein bißchen plötzlich!“ Jetzt hätten die anderen Kunden protestieren müssen. Aber nein, sie lächelten verständnisvoll, und einer von ihnen sagte träumerisch zu mir: Dänemark ... Da sind wir nun schon zweimal gewesen ... Wunderbar ... Das ist ja, als ob jeden Tag Sonntag wäre...“