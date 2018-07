Inhalt Seite 1 — Besetzt die Welt! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schon wieder eine Weltkarte. Die Mercatorprojektion unseres Planeten findet man immer häufiger in den Spielekartons: als Unterlage für Reisen, für Handel, zur Großtierjagd. Im vorliegenden Fall kann man sogar Weltbesitzer werden.

Albert Lamorisse: „Risiko“, Verlag Franz Schmidt, München; großer Karton mit Spielplan, 450 farbige Holzwürfel, 44 Karten und 6 Würfel; Nr. 166; für 2–6 Personen; 18,75 Mark

ist ein kriegerisches Spiel. Dennoch ist es erstklassig. Nicht umsonst hat es 1957 den Oskar der Spiele erhalten. So etwas gibt es, jedenfalls in Frankreich.

Der Vater des Spiels dürfte auch hier „Monopoly“ sein, wenn es auch nicht so aussieht: kein ewiger Rundlauf, keine Ereigniskarten, kein Geld. Kürzt man aber die Idee beider Spiele auf den kleinsten Nenner, so erhält man als gemeinsames Prinzip: der Starke wird stärker, und gewinnt.

Ein Kriegsspiel. Aber ist Schach etwa keins? Oder Dame, Mühle, Malefiz? Wird da nicht mit aller Erbarmungslosigkeit „gekämpft“? Das ist schließlich die Seite des Spiels schlechthin. Aber da ist auch die andere: die Fairneß und – die Kunst, verlieren zu können.

Wer will, kann übrigens „Risiko“ aus weniger militantem Blickwinkel betrachten: als Völkerwanderung. Verstreut in der weiten Welt sitzen einsam die Stämme gleicher Art, sie suchen zueinander, wollen geschlossene Siedlungsräume, Sie befestigen die Randgebiete, meiden den starken Gegner, wachsen an Zahl, stürzen sich auf Minderheiten, stürmen los, verlieren sich in der Weite, verharren resignierend. Andere Völker kräftigen sich stillhaltend auf engem Raum, brechen plötzlich auf, treiben Keile in Kontinente, überqueren Meere, setzen sich fest, wachsen zu bedrohlicher Macht, Schließlich beginnt der unausbleibliche Kampf der großen Zwei. Gewaltige Massen prallen aufeinander, lange währt die Schlacht, bis sich die Schale des Schicksals neigt, deutlicher und deutlicher, bis er schließlich den letzten tapferen Haufen vertrieben hat aus seinem letzten Land, er, der Weltbesitzer.

Das klingt nun schon wieder wie Hans Friedrich Blunk, unseligen Andenkens. Drum wird es am besten sein, das Spiel so zu nehmen, wie es sein Autor meint. Der ist Franzose und in dieser Hinsicht besser dran.