Das wertpapiersparende Publikum ist durch die anhaltende Baisse auf dem Aktienmarkt nervös geworden. Die an manchen Tagen recht zahlreichen Verkaufsaufträge sprechen eine deutliche Sprache. Andererseits gibt es aber auch Leute, die den Mut besitzen, gegen den Strom zu schwimmen. Sie halten an dem alten Börsengrundsatz fest: „Aktien muß man in der Baisse kaufen!“ Gilt diese Weisheit nichts mehr? Haben sich tatsächlich die Maßstäbe verändert, nach denen der Wert einer Aktienanlage langfristig beurteilt werden muß? Darüber werden zur Zeit hitzige Diskussionen geführt, wobei sich wieder einmal bestätigt, daß Baissiers (oder Leute, die eine weitere Abwärtsbewegung der Kurse voraussagen) in den Börsensälen denkbar unbeliebt sind. Selbst wenn sie mit ihren Auffassungen recht behalten sollten, wird das ihrem Ansehen kaum dienlich sein. Das macht eine sachliche Diskussion zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwierig.

Die Tatsache, daß wir in der Bundesrepublik eine nachhaltige Abwärtsbewegung der Aktienkurse bei gleichzeitig steigenden Industriegewinnen haben, paßt nicht in die klassische Vorstellungswelt eines Börsianers. Nur wenige Leute haben vor einem Jahr eine solche Entwicklung für möglich gehalten.

Nachträglich, meine verehrten Leser, sind wir alle klüger. Heute wissen wir, warum es gar nicht anders kommen konnte. Aber wie wird es in der Zukunft aussehen? Da sich aller Voraussicht nach die deutsche Börse – sieht man einmal von den weiterhin zu erwartenden Verkäufen deutscher Aktien aus amerikanischem Besitz ab – vorerst ohne ausländischen Einfluß entwickeln wird, ist sie in der Lage, sich eigene Bewertungsmaßstäbe zu suchen. Zwei Auffassungen ringen zur Zeit miteinander. Beide stellen das Ertragsdenken in den Vordergrund, die Wachstumschancen spielen eine sehr viel geringere Rolle als noch vor einigen Jahren. Uneinig ist man sich darüber, welcher Ertrag bei der Aktienbewertung zugrunde gelegt werden soll.

Die „klassische“ Richtung sieht nur die ausgeschüttete Dividende als „echten“ Ertrag an. Über Gewinne, die nicht zur freien Verfügung des Aktionärs stehen, sondern von anderen verwaltet (und manchmal verwirtschaftet) werden, brauche man nicht zu sprechen. So ist die Meinung der Klassiker, die zu dem früher einmal geltenden Grundsatz zurückkehren wollen, daß die Rendite bei den Aktien, da es sich bei ihnen im Risikopapiere handelt, höher sein muß als bei den festverzinslichen Werten.

Was heißt das in der Praxis? Dank der restriktiven Bundesbankpolitik und trotz Emissionspause liegt der Landeszinsfuß heute zwischen 6,5 und 7 Prozent. 6,5 Prozent Rendite ist am Rentenmarkt spielend zu erzielen. Wenn nun die Aktienrendite (gemessen an der Dividende) darüber liegen soll, so wird man Aktien, auf denen 7,5 oder 8 Prozent Dividende gezahlt werden, mit 100 Prozent bewerten müssen. Großbankaktien wären demnach nicht sehr viel mehr wert als 200 Prozent.

Ich glaube, meine verehrten Leser, hier wird weit über das Ziel hinausgeschossen. Vernünftiger scheint, mir die zweite Bewertungsrichtung zu sein, die bei der Renditeberechnung den gesamten Gewinn einer Gesellschaft zugrunde legt und daraus die Rendite ermittelt. Ein gutes Hilfsmittel ist dabei die Preis-Gewinn-Rate, die wir in der ZEIT Nr. 13 unter der Überschrift „Welche Papiere sind billig?“ für eine Reihe von Aktien ermittelt haben. Dabei bin ich mir durchaus darüber im klaren, wie problematisch es ist, Gewinne, über die man zu einem großen Teil nicht selbst verfügen kann, richtig zu bewerten. Bei allem Vertrauen zu den Verwaltungen unserer Gesellschaften würde ich sagen, daß mir Gewinne, die ausgeschüttet werden, lieber sind als solche, an denen ich mich nur „bilanzmäßig“ freuen kann.

Gehen wir von der Preis-Gewinn-Rate aus (sie besagt, wieviel mal der Gewinn je Aktie aufgewendet werden muß, um sie kaufen zu können), dann sind wir bei den meisten Papieren nicht mehr weit von den „richtigen“ Kursen ertfernt. Teilweise sind die Notierungen bereits „objektiv“ zu niedrig. Wo sie noch zu hoch erscheinen mögen, sind in vielen Fällen akzeptable Gründe dafür vorhanden. Meist liegen sie in überdurchschnittlich hohen Wachstumserwartungen. Ob diese tatsächlich berechtigt sind, steht auf einem anderen Blatt. Da die Meinungen über die Zukunftsentwicklungen zwangsläufig auseinandergehen müssen, werden wir glücklicherweise an den Kurstafeln niemals Kurse lesen können, die mit dem Rechenschieber ermittelt worden sind. Derjenige, der am richtigsten die Zukunft voraussagen kann, wird an der Baisse am meisten verdienen.