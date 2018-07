Ich weiß nicht“, sagte der Gefängnisdirektor, „mir wird immer ungemütlicher. Können wir denn gar nichts gegen die Polizei unternehmen?“

„Gegen die Polizei?“ fragte der Vizedirektor.

„Die leichteren Fälle müssen wir schon unters Dach stecken“, sagte der Direktor, „und die Keller sind bereits überfüllt.“

„Keller sind eigentlich nicht zugelassen“, sagte der Vize.

„Eben“, sagte der GD, „das Tageslicht, das jedem Sträfling zusteht, ist dort so gut wie nicht vorhanden. Nur Schatten. Es kann also nicht mehr so weitergehen mit den ständigen Neueinlieferungen.“

„Ich bitte Sie“, sagte der Vize.

„Wir sind kein Auffanglager“, sagte der GD. „Staatsgefängnis“, sagte der Vize.