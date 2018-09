Inhalt Seite 1 — Der genaue Blick Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerhard Schoenberner

Richard Avedon, bisher eher als Photograph der nordamerikanischen high society bekannt, und der Dichter James Baldwin, leidenschaftlicher Anwalt der Beleidigten und Unterdrückten, haben sich zur Arbeit an einem Buch zusammengetan, das man in jeder Hinsicht nur als ungewöhnlich bezeichnen kann. Das gilt auch von seiner äußeren Gestalt, denn – vom etwas protzigen Einband abgesehen – ist dieses großzügig ausgestattete und hervorragend gedruckte Werk von fast makelloser Schönheit –

„im hinblick“, Aufnahmen von Richard Avedon und Text von James Baldwin; Verlag C. J. Bucher, Luzern; 88 S., 54 Photos, 44,– DM.

Was sie planten, war eine Zustandsaufnahme ihres Landes, aber das Resultat der gemeinsamen Anstrengung weist weit über diese Zielsetzung hinaus. Wie jede große Konfession, ist auch diese von jener Subjektivität, ohne die keine wesentliche Wahrheit gefunden werden kann.

Avedon zeigt das Gesicht Amerikas an den Gesichtern seiner Menschen, in deren Zügen sich die Umwelt, die seine Bilder aussparen, wie in einem Spiegel erkennen läßt. Er photographiert schonungslos aufrichtig und unerbittlich genau, ohne Haß, aber nicht ohne Mitleid. Das Röntgenauge seiner Kamera durchdringt jede Schminke und Kostümierung. Es dekouvriert bereits, indem es registriert: die höchst gewöhnlichen Gestalten der reichen Familien und die verkniffenen Mienen eines Frauenvereinsvorstands, das verkrampfte Lächeln eines geschäftstüchtigen Massenpredigers und die Selbstgerechtigkeit eines Richters aus den Südstaaten – Senatoren und Faschisten, Dichter und Tänzer, alle in einer großen Maskerade der Eitelkeit für jene Rolle posierend, die ihnen die Gesellschaft vorgeschrieben hat. Wir sehen die Schwächen der Mächtigen und die Würde der Armen, die Brutalität des Erwerbslebens und die Verzagtheit der Seele inmitten des Erfolges, das schöne Licht menschlicher Weisheit und Güte und die Vergänglichkeit allen Fleisches.

Ein anderes Kapitel konfrontiert den fragenden Blick zweier junger Neger und die eitle Borniertheit des Gouverneurs von Alabama, die milde gewordenen Züge des greisen Eisenhowet und die geballte Willenskraft eines Malcolm X., die mißtrauische Verschlossenheit der Tochter Lana Turners und das offene Kindergesicht des kleinen Martin Luther King. Das tiefzerfurchte Antlitz eines Landarbeiters, der noch als Sklave geboren wurde, und die distanzierte Klugheit des amerikanischen UN-Delegierten, die vom Alter gezeichnete Dorothy Parker und die durch den Tod konservierte Jugend der Monroe, die wissende Klugheit Bertrand Russells und der ratlose Eatherly stehen einander gegenüber. Aber keine dieser Konfrontationen ist einsinnig und agitatorisch gezielt. In ihrem Assoziationsreichtum entziehen sie sich jeder vordergründigen Interpretation und haben stets mehr als nur eine einzige Aussage anzubieten.

Inmitten der fremdartigen und bedrohlichen Szenerie einer Nervenheilanstalt, die so human noch niemand photographiert hat, läßt Avedon uns die Würde und Schönheit des Menschen in den Kranken wiederfinden, deren Gesichter und Gebärden Angst und Trauer, Freundlichkeit und Vertrauen gänzlich unverstellt und mit bestürzender Offenheit ausdrücken.