Von Arnulf Baring

Otto Heinrich von der Gablentz: Der Kampf um die rechte Ordnung; Westdeutscher Verlag, Opladen; 352 Seiten, broschiert 30,– DM.

Politische Wissenschaft ist sinnlos, wenn ihre Veröffentlichungen nur von politischen Wissenschaftlern gelesen werden. Sie muß politisches Verhalten beeinflussen, wenn sie eine Existenzberechtigung haben soll. Selten aber findet man politik-wissenschaftliche Studien in den Auslagen der Buchläden, fast nie wird eine Arbeit zu einem Hausbuch wie eine Balladensammlung oder die Bibellosungen. Die Gründe liegen auf der Hand: Gerade als junge, noch nicht allgemein anerkannte Wissenschaft muß die Politologie besonders sorgsam darauf bedacht sein, ihre Wissenschaftlichkeit zu beweisen, indem sie deren äußere Kennzeichen aufweist: Zitate, Belege, Fußnoten, hinter denen der Gedankengang des Autors oft verschwindet.

Schwerer wiegt die – besonders in der politischen Soziologie anzutreffende und nur sehr teilweise gerechtfertigte – Neigung, neue Einsichten in einer schwerverständlichen Fachsprache auszudrücken. Ein weiteres Hemmnis für die Verbreitung politik-wissenschaftlicher Neuerscheinungen ist der Zwang zur Spezialisierung, unter der heute jede Forschung steht. Denn wer über die Politik wissenschaftlich Aufklärung sucht, möchte zunächst einmal größere Zusammenhänge sehen, bevor er sich Spezialuntersuchungen zuwendet. Wo Gelehrte wiederum die Grenzen ihrer Spezialgelehrsamkeit überschreiten und die Nachweise wissenschaftlichen Arbeitens beiseite lassen, um sich an eine breitere Öffentlichkeit zu wenden und zu bewegenden Fragen der Gegenwart Stellung nehmen, geraten sie leicht in die entgegengesetzte Gefahr, in Allgemeinheiten steckenzubleiben und schlechten Journalismus zu liefern.

Die Aufzählung der Hemmnisse und Gefahren einer breiten Wirksamkeit der politischen Wissenschaft soll deutlich machen, wie schwer es ist, ein politisches Buch zu schreiben, das zugleich wissenschaftlich und publikumswirksam, gelehrt und lesbar ist.

Hier ist ein solches Buch. Seine Sprache ist klar und eindringlich, mehr im Sprech- als im Schreibstil verfaßt; man meint bei der Lektüre den Autor zu hören. Nachweise und Fußnoten beschränken sich auf das sachlich Gebotene. Die Themen des Buches sind weitgespannt: in neunzehn, jeweils in sich abgeschlossenen Beiträgen werden zentrale Fragen der politischen Wissenschaft und des politischen Lebens der Gegenwart aufgeworfen und beantwortet.

Der erste Teil des Buches ist der „Wissenschaft von der Politik“ gewidmet. Hier werden das Selbstverständnis und die Aufgaben dieser uralten, für Deutschland nach dem Kriege neuentdeckten Wissenschaft beschrieben, ihre Gebiete von den Fragestellungen anderer Disziplinen abgegrenzt. Besonders überzeugend ist der Autor in der Auseinandersetzung: Zwar ist leider seine Kritik an Winfried Martinis „Ende aller Sicherheit“ nicht in den vorliegenden Band aufgenommen worden, die ich in ihrer deutlichen Kürze für das beste halte, was über die Gedanken dieses in Bonn einflußreichen Publizisten gesagt worden ist. Aber der Band enthält unter der Überschrift „Autorität und Legitimität im heutigen Staat“ die brillante Polemik gegen Werner Webers bundesrepublikanische Verfassungsdeutungen, in der Gablentz Webers autoritärem ein demokratisches Staatsbild entgegenstellt.