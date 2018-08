Für die Herren über die Kohlenzechen Europas wird das Jahr 1965 ein schwarzes Jahr. Zum erstenmal wird in den sechs Ländern der Montanunion die Kohle ihre Spitzenstellung verlieren; zum erstenmal wird das Erdöl der Energieträger Nummer 1 sein. Nur noch 40 Prozent der Energieerzeugung werden von der Kohle stammen. Muß diese Feststellung der Hohen Behörde der Montanunion nicht Jubel auslösen bei den Mineralölkonzernen

Bekümmert starrt der Chef der deutschen Tochtergesellschaft eines amerikanischen Konzerns von der Tankerreling in die grauen Nordseewogen: „Wir werden nicht nur die Gewinne der Raffinerien drauflegen müssen, sondern noch einiges dazu, um die Jahresbilanz ausgleichen zu können.“ Verluste also in der Ölindustrie? Eben noch waren die Standard-Glückwunschreden auf den neuen Tanker gehalten worden – und nun Pessimismus? Auch bei der Konkurrenz klingt es nicht viel hoffnungsvoller: „Natürlich wird sich die Lage auf dem Mineralölmarkt in den Bilanzzahlen niederschlagen.“

Schuld an der ganzen Misere ist das Heizöl, genauer das leichte Heizöl. Hatte man den Preisverfall beim schweren Heizöl vor Jahr und Tag noch durch eine Selbstbeschränkung von Produktion und Verkauf auffangen können, so sind jetzt die Preise für leichtes Heizöl in den Keller gerutscht. Trotz des Winters sind die Preise für leichtes Heizöl bereits Mitte März auf dem riedrigsten Stand des vergangenen Jahres angelangt.

Die Preise fielen, obwohl in der Bundesrepublik nicht genug Heizöl produziert wird. 1963 mußten bei einem Verbrauch von 17,2 Millionen Tonnen leichten Heizöls noch fast 10 Millionen Tonnen importiert werden. 1964 – inzwischen waren neue Raffinerien entstanden – stieg der Verbrauch auf mehr als 19 Millionen Tonnen, der Einfuhrbedarf ging jedoch auf etwa 7 Millionen Tonnen zurück. In diese Importe teilen sich allerdings rund 750 Händler.

Diesen Händlern schieben die großen Konzerne nun die Schuld für die völlige Zerrüttung des Marktes in die Schuhe. Mehr als einmal haben sich die Großen geschworen, sich den Markt nicht von Außenseitern kaputt machen zu lassen und mit ihren Preisen nicht unter die Selbstkosten herunterzugehen.

Trotz aller Schwüre – wenn ein Importeur alten Kunden der Konzerne eine niedrige Offerte machte, waren alle guten Vorsätze vergessen. Wer verliert schon gern einen alten Kunden? So ist es kein Wunder, daß die Front der Raffinerien immer wieder zusammenbrach. Wie aber ist es möglich, daß selbst die Mächtigsten auf dem Markt, Konzerne wie Esso, Shell, BP, Aral oder die ebenfalls weltweite Caltex, dieser Entwicklung hilflos zusehen müssen? Während der Verbraucher noch vor zwei Jahren 13 bis 15 Mark für 100 Liter zahlen mußte, sind es heute nur noch um neun Mark.

Auf dem Weltmarkt bieten heute Raffinerien ihre Erzeugnisse an, die in Deutschland niemand kennt. Unter den Raffinerieerzeugnissen nimmt nun das umstrittene leichte Heizöl eine Sonderstellung ein. In kaum einem anderen Land der Erde sind diese sogenannten Mitteldestillate so gefragt wie in der Bundesrepublik. Da die Mitteldestillate bei der Herstellung von Motorbenzin zwangsläufig mit anfallen, versuchen viele ausländische Firmen, diese Nebenprodukte in der Bundesrepublik zu Dumpingpreisen abzusetzen. Händler in Italien und in den Niederlanden übernehmen die Vermittlung der Waren, die zum großen Teil aus exotischen Landstrichen stammen.