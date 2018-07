Inhalt Seite 1 — Ein Mythos des 21. Jahrhunderts? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir leben im Zeitalter der Wissenschaft – und längst ist die Notwendigkeit überwunden zu fragen, was Wissenschaft überhaupt sei: Sie ist einfach da, sie steht in der Zeitung, sie fließt aus der Leitung, verschlingt Millionen, erweckt Emotionen, und sie bewegt sich doch, und uns, mit Riesenschritten vorwärts zum Abgrund. Dies jedenfalls meint

Friedrich Wagner: „Die Wissenschaft und die gefährdete Welt“; C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München; 574 S., davon 200 S. Anmerkungen, 35,– DM

und mehr noch: Meint, dem „Verhängnis“ wehren zu können, womit schon die erste Contradictio in adjecto niedergebracht ist und die Tragödie als solche etabliert. Denn es war noch immer Hybris, dem Verhängnis wehren zu wollen.

Leben wir wirklich noch im Zeitalter der Wissenschaft? Mich bedrängt schon seit Jahren das Bonmot eines Kollegen, der am Vorabend des Examens (nicht an einer deutschen Hochschule, Gott behüte) seinem Doktorvater sagte: „Genieren Sie sich nicht, mich durchfallen zu lassen; denn in wenigen Jahren wird man sowieso mit dem Finger auf jeden Wissenschaftler zeigen, und ich habe mir daher schon jetzt einen Posten als Organist im oberen Inntal gesichert!“ Vielleicht droht nicht der Abgrund, sondern die Rückkehr in den sicheren Schoß der Magie? Die jüngste Kürzung der Forschungsgelder durch den Bundestag mag da einen Hinweis geben.

Die Wissenschaft, die zum Abgrund führt, datiert nach Friedrich Wagner seit Galilei – und hier stocke ich schon: Ich kann hier weder einen Bruch noch eine Wendung der Geschichte sehen und kann dem geplagten Galilei nicht mehr Schuld geben als dem Archimedes vor ihm und den Newton-Leibniz nach ihm: Denn ich fürchte, daß die Wissenschaft nicht so sehr aus dem Experiment und dem daherrührenden Weltbild ihrer Wegbereiter geboren wurde, wie aus konkreten Einfällen theoretischer Natur, und so scheinen mir denn Galileis „Messungen“ und der daraus resultierende Streit mit der Inquisition weniger gravierend als die Erfindung der Infinitesimalrechnung. Die Einsetzung Galileis als des Hauptschuldigen scheint mir bei Wagner eher programmatischen Charakter zu haben, während die Mathematik ohne Prozeß in Acht und Bann getan wird, denn sie „reißt durch ihre Weltentfremdung den Abgrund zwischen der Wissenschaft und der Welt des Menschen auf“. Aufreißen, Abgrund, menschheitliches Verhängnis, Profanierung des Kosmos – dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla, und dies schon auf Seite 37.

Trotzdem wäre die Zusammentragung aller möglichen und historisch entdeckbaren Argumente gegen die Wissenschaft mit wissenschaftlichen Mitteln ungeheuer verdienstvoll, denn es liegt im Wesen der Wissenschaft, an sich selbst zu zweifeln, und eine kritische Analyse dieser Zweifel, von Galilei bis Wittgenstein, wäre ein Buch wert und dazu wäre ein Soziologe von der universellen Belesenheit Friedrich Wagners par excellence berufen, wenn nicht immer und überall das „Anliegen“ hindurchschimmerte, „Heil der Menschheit“ nennt es der Klappentext. Das „Heil der Menschheit“ will es, daß zwischen Wagner und Wissenschaft dieselben Beziehungen bestehen wie zwischen den beiden Deutschland; Wagner setzt das Periodensystem der Elemente in Anführungszeichen, grad wie wir die DDR.

Wissenschaft ist Beelzebub für Wagner und bedarf daher keiner weiteren Definition: Was immer und irgendwo als Wissenschaft ausgegeben wurde, muß herhalten, der Progressismus und der Nihilismus, der Sozialismus und der Kapitalismus, sie alle sind nur Stationen der Verblendung; es hilft der Wissenschaft nichts, daß sie dem Progressismus abgeschworen hat und wesentlich zur Uberwindung des Sozialismus Stalinscher Prägung beitrug. Welches aber ist das Paradies, das wir verwirkt haben durch die Wissenschaft? Der Garten Eden kann es schlecht sein mitsamt der Schlange und dem Baum der am Ende doch wissenschaftlichen Erkenntnis, wo schon Eva sich verging und nicht erst Galilei. Nein, nördlicher weist uns der Weg, um nicht zu sagen nordischer, Mithras-Christus, der Sonnengott, er „zeugt den Wind und die Regen spenden Wolken“, er schafft die „Urwirklichkeit des Menschen“, „erhält ihn nicht nur, sondern bedrängt ihn auch oft... durch Fluten und Fröste, Seuchen und Sturm“ – man beachte den Stabreim. Dahin also führt Wagners Weg zurück von der Sonne, die uns leuchtet, diesem gelben galaktischen Zwerg, der sein „Leben“ der Kernfusion verdankt und-der Gravitation, wovon. wir, zwar weder das eine noch das, andere, verstehen und auch sobald nicht verstehen werden, wie es scheint, niemand bestreitet das. Aber dennoch bedeutet die „Schrumpfung der Wirklichkeit auf ein paar Elementarteilchen“ einen großen Schritt auf dem Wege zu einem möglichst einfachen Weltbild, und Walther Gerlach hat es nicht verdient, dieser Feststellung wegen von Wagner „naiv“ gescholten zu werden (Seite 398).