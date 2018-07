Skimode wird nicht nur für die Promenade im Winterkurort oder für die Stunde Après-Ski gemacht. Was man in einem traditionsreichen Skisportland unter winterlicher Sportbekleidung versteht, führten zum erstenmal die Norweger in der Bundesrepublik vor. Diese Exportgemeinschaft, die sich „Nor-Wi-Sport“ nennt, zeigte in Zusammenarbeit mit dem Verband des Norddeutschen Textileinzelhandels Hamburg an der Elbe ihre Erzeugnisse schon für den nächsten Herbst und Winter, obwohl in Norddeutschland gerade erst der Frühling sehnsüchtig erwartet wird.

Das Gütezeichen der Wintermodelle aus dem Norden ist ein Skiläufer, dessen spindeldürre, etwas zittrige Figur leichte Zweifel an seinem sportlichen Können aufkommen läßt. Jedoch, diese Figur ist sehr alt, sie geht auf eine Steinzeichnung aus dem Jahr 2500 v. Chr. zurück, die auf der kleinen norwegischen Insel Rödöy entdeckt wurde. Sechs führende skandinavische Fabrikanten von Sport- und Freizeitkleidung machten sie zu ihrem Qualitätszeichen. Tradtion verpflichtet.

Um dieser Modelle willen möchte man seinen Urlaub in den Winter verlegen: Aber es besteht durchaus die Möglichkeit, die Wämse und Anoraks auch auf kühl-sommerlichen und herbstlichen Wegen spazieren zu führen.

Die sechs Firmen ließen sich überzeugend in Mustern und Farben von der Folklore des nördlichen Norwegen anregen. Mit viel Geschmack und Stilsicherheit transponierten sie Muster der Silberkunst und Holzschnittarbeiten der Lappen, sie kopierten und „übersetzten“ ihre typischen Mützen mit dem weiten Kopf und dem engen Rand. Auch die vorn hochwippenden Schuhformen, die Troddeln und Borten bestimmte! in geschickter modischer Verwandlung die Modelle. Die in Deutschland so beliebten, aber so oft weder in Muster noch Farbe sehr glücklich nachgeahmten „Norwegermuster“ erschienen nur in zwei oder drei Pullovern. Man vermißte sie nicht. Die verwandte Handstrickwolle wird von wetterfesten, genügsamen Schafen rauher Fjordberge geliefert, doch fühlt sie sich wie verläßliche Shetlandwolle an. Man legt auf Elastizität und Wärme ebensoviel Wert wie auf wasserabstoßende Eigenschaften und Winddichte.

Das „Wams“ war viel zu sehen, ein Zwischending von Jumper, Jacke und Kasack aus Loden oder aufgerautem Wollgewebe. Vornehmlich in Rot und Orange, kürzer, länger, gerade oder glockig geschnitten, mit farbigen Bordüren und Troddeln besetzt. Fast immer stimmten Mützen und Schuhe mit dem Wams überein. Die Schuhe, teils aus Seehundfell, teils aus Filz, ebenfalls mit bunten Bordüren geschmückt, wirkten wie warme Öfchen an kalten Beinen. Die Mützen aus Plüsch waren mit Pompons und Borten verziert, sie hatten an ihrem festen Rand zuweilen zugsichere Ohrenklappen als guten Schutz für windige Abfahrten. Die Anoraks waren mit Pelz verbrämt, manche aus erstaunlich weichem, grauschwarzem Wolfpelz nördlicher Regionen.

Wie mir einer der jungen Konfektionäre aus Norwegen erklärte, tragen die jungen – und nicht nur die jungen – Leute in Norwegen mit besonderer Vorliebe Kniebundhosen mit gestrickten Strümpfen. „Und die Wämser“, betonte der freundliche Norweger ausdrücklich, „die Wämser und Anoraks braucht man nicht nur im Winter, sondern auch an kühlen Sommertagen.“ Zur Bekräftigung zog er ein Farbphoto aus der Tasche, das Frau, Tochter und Sohn in Anorak, in Wams und Kniebundhosen auf einer Rat im frühlingsfrischen norwegischen Wald zeigte. Das Bild wirkte so belebend modisch und farbig, daß es Reiselust erweckte.

Gisela Twer