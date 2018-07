Inhalt Seite 1 — Hinter unserem Rücken? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Drei Ereignisse der vorigen Woche müssen – wenn man sich über die derzeitige Situation Deutschlands klarwerden will – zusammen gesehen werden:

Erstens: Die Debatte über die politische Union Europas in Straßburg, bei der der gaullistische Abgeordnete Jean de Lipkowski sagte, Europa werde europäisch sein – also, wie er definierte: alliiert, aber unabhängig von den Vereinigten Staaten und für sich selbst verantwortlich –, oder es werde überhaupt nicht sein. Zur Erklärung hatte er hinzugefügt: „Nur unsere europäische Diplomatie ist in der Lage, die Staaten Zentral- und Osteuropas aus ihrer Gefangenschaft zu befreien ... Nur dann wird die Stunde der Befreiung für die 17 Millionen Ostdeutschen schlagen.“

Zweitens: Der Besuch des französischen Außenministers in Rom, der die Hoffnung der übrigen EWG-Partner zunichte gemacht hat, man werde sich am 10. Mai in Venedig treffen, um die politische Einigung der sechs Länder wenigstens in den engen Grenzen, die de Gaulle gezogen hat, vorantreiben zu können.

Drittens: Des sowjetischen Botschafters Winogradow Abschied von Paris, den beide Seiten zu geradezu überschwenglichen Ovationen benutzten.

Eine wirklich nur als dramatisch zu bezeichnende Wendung der französischen Politik hat sich vollzogen. Jahrelang hat de Gaulle jeden Versuch der Engländer und Amerikaner, zu einer Entspannung mit der Sowjetunion zu kommen, blockiert. Noch vor einem Jahr behauptete er, jede Unterhaltung mit Moskau, ja alle Entspannungsversuche seien vollständig sinnlos, wenn der Kreml nicht zuvor Beweise des guten Willens liefere.

Die Wende der Sowjetunion gegenüber hatte die Pressekonferenz de Gaulles vom 4. Februar 1965 gebracht. Damals verkündete er, nur die Nachbarn Deutschlands in West und Ost könnten die deutsche Frage in die Hand nehmen, sie müßten gemeinsam über „Deutschlands Grenzen“ und „seine Rüstung“ befinden. Die Russen ließen sich das nicht zweimal sagen. Genau das hatten sie seit fünfzehn Jahren zu tun versucht, aber Amerika hatte ihnen immer wieder den Weg zu diesem Ziel verstellt. Wenn es sich nun mit Frankreich als Bundesgenosse erreichen ließe – um so besser. Den Sowjets war sofort klar, wie vieles die Regierungen in Moskau und Paris miteinander verbindet:

Beide möchten die Vereinigten Staaten aus Europa herausdrängen und die Deutschen von Amerika isolieren. Die Sowjets haben dies von der Luftbrücke bis zum Berlin-Ultimatum mit allen Mitteln und mit äußerster Brutalität immer wieder vergeblich versucht. Welche Chance, welch wundervolle Gelegenheit, wenn nun der General in Paris dies ganz ohne Gewalt allein mit Obstruktion fertigbrächte; nämlich einfach dadurch, daß er die NATO allmählich zerstört und nach und nach die Brücken über den Atlantik abbricht.