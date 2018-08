Unterwegs in fremden Ländern werden die Speisekarten auch heute noch oft in französischer Sprache geschrieben, auch in so weiten Fernen wie Ostasien und Südafrika. Jedenfalls in Restaurants, in denen das Essen ein Vergnügen ist. Besonders in Frankreich müssen das nicht die teuersten sein. Französisch ist die Sprache der Feinschmecker. Aber nicht alle Feinschmecker können französisch, deshalb hier ein paar Erklärungen für Anfänger von A bis Z.

Armagnac: Ältestes Destillat aus der Weintraube. Es ist das Ergebnis einer langen kontinuierlichen Destillation von Weißweinen aus der Picpoult-Traube auf nur 52 Grad (in einem genau abgegrenzten Gebiet in Frankreich). Es reift in Fässern aus der Steineiche der Gascogne.

Bechamel-Sauce: Nach dem Marquis Beckenteil benannte Sauce aus Butter, Mehl, Milch, Pfeifer, Salz und Muskat.

Bleu de Bresse: Käse mit Marmor-Äderung aus der Provinz Bresse, milder als Roquefort, einem Schafsmilchkäse, der in kühlen, winddurchlüfteten Felsenhöhlen reift.

Boudins: Blutwürste.

Calvados: Apfelschnaps aus der Normandie.