Das Überraschende beim Besuch des Motorenwerks ist: 70 Prozent der hier beschäftgten Arbeiter sind unqualifizierte ausländische Arbeitskräfte. Dabei ist doch der Motor das Herz der Autos, ein komplizierter Mechanismus, vor dem viele Autofahrer hilflos stehen, wenn er einmal versagt. Zusammengebaut werden kann er in der Hauptsache von ungelernten Arbeitern.

Von der gesamten Lohnarbeiterschaft der Kölner Ford-Werke sind über 40 Prozent Ausländer, zumeist Türken, daneben Italiener und eine Fülle weiterer Nationalitäten. Für die Beschäftigung einer derart hohen Ausländerquote schafft erst die Automation die Voraussetzungen. Sie verlagert die Anforderungen an die Arbeitskräfte in die Extreme der einfachsten und der qualifizierten Aufgaben.

Die Motorenfabrik ist das Paradestück des Kölner Werks. Wer Anschauungsunterricht in Automatisierung nehmen will, der wird in diese Halle geführt. Sie dröhnt vom Bohren der Maschinen, ist aber hell, sauber und gut gelüftet. Dadurch und durch die großzügige Anordnung der Transferstraßen unterscheidet sie sich von ihrer älteren Schwesterfabrik in Dearborn bei Detroit. Doch in der Technik hat sich kaum etwas geändert gegenüber der zehn Jahre älteren Detroiter Anlage. Macht die Automation also keine Fortschritte mehr?

Wir befinden uns, so lautet die Antwort, in der Automatisierung der Automobilproduktion auf einem Kulminationspunkt. Wir glauben, daß unsere Anlagen großzügiger angelegt, in Einzelheiten auch technisch fortschrittlicher sind, aber im Grunde ist dies der Stand, den wir in den USA 1955 erreicht hatten und der auch dort bis heute nicht wesentlich überschritten worden ist.

In drei Schichten werden bei Ford/Köln täglich 2000 Motoren hergestellt. Dazu bedarf es eines Einsatzes von 1750 Mitarbeitern, davon 1500 Lohnempfänger. Von Automation könnte man eigentlich erst reden, wenn ohne menschlichen Zugriff aus dem Rohling ein Motor wird und Menschen diesen automatischen Prozeß lediglich noch überwachen. Technisch ist eine solche Anlage wohl herzustellen; wirtschaftlich wäre sie nicht.

Aber ist das, was wir jetzt in der Automobilindustrie sehen, auch menschlich? Es sind stets dieselben wenigen Griffe, die ausgeführt werden müssen – hundertmal, vielleicht tausendmal am Tag. Das ist bei der Fertigungsstraße für Motoren ebenso wie im Karosseriewerk und in der Endmontage. Dazu diktiert das Band unerbittlich das Tempo. Es bleibt keine Zeit zu Pausen, zur Unterhaltung, zum Ausruhen. Die Acht-Stunden-Schicht wird unterbrochen nur durch eine halbe Stunde Mittagspause und durch weitere 20 Minuten.

Dieser Rhythmus ist ebenso monoton wie anstrengend. Dennoch drängt angeblich niemand von solchen Arbeitsplätzen weg. Mag die nervliche Belastung auch höher geworden sein, so ist die Arbeit doch körperlich weniger anstrengend als früher.