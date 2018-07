In der Reprisennacht zum Samstag zelebrierte Wilhelm Semmelroth noch einmal das Osbornsche Märchen vom Tod, der im Apfelbaum sitzt: eine besonders eindrucksvolle Inszenierung, wie die Sprecherin sagte... und soviel Lob am Anfang, soviel Versprechen vor Beginn des Spiels, stimmte fatal. Schließlich empfängt man auch in München das Erste Programm, und dort – und nicht nur dort – gibt es noch viele Theaterbesucher, die sich der Aufführung unter Friedrich Domins Ägide, September 1946, erinnern: Bruno Hübner spielte, im Sonntagshabit eines freundlichen Angestellten, den Tod; Wery raunzte großväterlich-mild; der kleine Axel Scholtz, was mag aus ihm geworden sein, akzentuierte die Traumspielsätze mit kindlichem Charme; unvergeßlich die giftigen Ohrringe und die archaische Lehrerinnenbrosche, Tante Demetrias Ornat, ein bösartiges Dreieck zwischen den Wangenknochen und dem Kinn Ruth von Zerbonis.

Mit dieser zarten, vom Geist des Understatement bestimmten Inszenierung verglichen, wirkte die Semmelroth-Fassung, so beachtlich sie war, allzu gewichtig. Dämonisches war mit im Spiel; im Apfelbaum wurden Kinowirbel erzeugt; Münch trug einen bedeutsamen Trenchcoat und hatte erhebliche Sätze zu sprechen ... obwohl gerade ihm die heitere Beiläufigkeit, ein „Hallo Nachbarn“ aus fruchtschweren Zweigen, sehr viel angemessener wäre. Statt im Stil des Anouilhschen Monsieur Henri zu parlieren, gab sich dieser Mr. Brink, ein Regenmantelhades, eher als mephistophelischer Conférencier... und dadurch wurde der eine Märchenraum in das Realitätsreich und den Traumbezirk zerrissen; man spielte auf verschiedenen Etagen; die Einheit der Legende zerfiel.

Nun, das war nicht allein Semmelroths Schuld; denn während der Theaterbesucher, allenfalls durch Beleuchtungseffekte gelenkt, die Bühne mit einem einzigen Blick überschaut, sieht sich der Zuschauer am Bildschirm, der jeweiligen Einstellung folgend, zwangsläufig einmal hierhin und einmal dorthin gerissen: unten Großpapa und Sohn, oben, im Durchbiendestil, Richard Münchs bleiches Gesicht.

Und dennoch, obwohl die sanfte Theatertotalität dem scharf akzentuierten Zwei-Ebenen-Spiel des Fernsehens wich, blieb des Bedeutsamen genug. Wery, zartester Flucher und behutsamer Raunzer: ein Tillus Durieux mit Knollennase und Pfeife, war so gut wie in den Kammerspielen; Manfred Kunst, der kleine Pud, stand Axel Scholtz nicht nach ... herzbewegend, wie er, als ob es um ein Indianerspiel ging, mit kindlicher Fallenstellerneugier die Sätze betonte: „Ist es bequemlich, in einem Sarg zu liegen, Großvater?“

Die Dialoge zwischen Julian Northrup und Pud, dem Alten und dem Jungen, die als einzige die Riesen sehen und die Sprache des Todes, des damals noch braun gescheitelten Münchs Rede, vernehmen; diese Gespräche und die Großaufnahmen, der pendelnde Frosch, die Fliege im Giftbad, die Hände auf einem rissigen Tisch, gaben der Inszenierung Profil.

Der Märchenschauer freilich blieb aus; das Happy-End wirkte betulich; der schwarze Scherge hatte allzu leichtes Spiel.

Hier Regenmantel, dort der dunkle Hut, den Hübner, wie ein werbender Vertreter, vor dem Herzen hielt: an den Requisiten zeigt sich, bei Domin und Semmelroth, die Inszenierungsabsicht. Mit dem kessen Mantel trumpft man auf; mit dem archaischen Hut, dem Kommisattribut, kann man sich tarnen. Der Mantel, ein wenig SS und ein wenig Orphée, schreckt eher ab; die bürgerliche Kopfbedeckung steht dem Charon besser an. Das Vertrauen, das er ausstrahlt: seine sanfte Überzeugungskraft gibt ihm die Unheimlichkeit.

Deshalb wurde bei Semmelroth gerade jene Szene nicht glaubhaft, in der der kleine Pud in den Apfelbaum steigt. Der Junge war zu klug, um auf den Trick des Manteltods hereinzufallen. Die Verlockung war nicht plausibel genug, Richard Münch fehlte ein Hut. Momos