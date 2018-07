Inhalt Seite 1 — Seit siebzehn Jahren an der Macht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hubertus Prinz zu Löwenstein

Pretoria, im April

Die regierende „Nasionale Party“ (Nationale Partei) des Ministerpräsidenten Dr. Hendrick F. Verwoerd hat am 24. März einen großen Wahlsieg errungen. Die oppositionelle „United Party“ unter der Führung von Sir de Villiers Graaff hat zehn Sitze verloren und in allen Wahlkreisen ist ihre Stimmenzahl erheblich zurückgegangen – zum Teil deshalb, weil viele ihrer potentiellen Wähler resigniert zu Hause blieben.

Die zweite Oppositionspartei, die linksliberale „Progressive Party“ – im Zentralparlament vertreten durch Frau H. Sozmann –, konnte nicht einen einzigen Sitz erlangen. Es ist dies die Partei, die am entschiedensten gegen die Apartheid, die Politik der Rassentrennung der Regierung Verwoerd, Stellung nimmt.

Schon am Morgen nach der Wahl hat „Vaderland“, eines der einflußreichsten Blätter der Nationalen Partei, triumphierend verkündet: „Diese Wahl, obgleich sie nur auf provinzieller Ebene stattfand, hat doch jeden Zweifel darüber beseitigt, in welche Richtung Südafrika zu gehen wünscht!“ Und vielsagend fügte die Zeitung hinzu: „Muß man denn wirklich bis zum nächsten Jahre warten mit den Parlamentswahlen, nur um die soeben gefällte Entscheidung bestätigt zu bekommen?“

Was damit gemeint sein könnte, hat der Generalsekretär der United Party, H. P. Vorster, sofort erkannt. In dem seiner Partei nahestehenden hauptstädtischen Blatte, den „Pretoria News“ schrieb er: „Sollte die Nationale Partei damit ankündigen wollen, daß sie schlagartig Parlamentswahlen plane, so würde dies den dringenden Verdacht bestätigen, daß die Regierung Verwoerd den Einparteienstaat anstrebe!“

Verfassungsrechtlich steht einer sofortigen allgemeinen Wahl, die den Erfolg vom 24. März ausnützen könnte, allerdings im Wege, daß die Verabschiedung des Haushalts noch mindestens sechs Wochen in Anspruch nehmen dürfte. Bis dahin, so tröstet man sich jetzt in der „United Party“, könnte die augenblickliche Begeisterung wieder verebbt sein. Auch habe sich gezeigt, daß das Volk wahlmüde sei, viele Versammlungen waren schlecht besucht, und so werde sich die Regierung hüten müssen, die Öffentlichkeit zu überfordern.