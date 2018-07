WIR HABEN ES GESCHAFFT

Stück von Hugh Wheeler

Deutsches Theater in Göttingen

Heinz Hilpert hatte mit ärztlichem Urlaub gerade noch die große Rolle seines ehrenreichen 75. Geburtstages gespielt, dann mußte der Göttinger Intendant zu schwerer Operation ins Krankenhaus. Die Regie einer deutschen Erstaufführung, für die sich Hilpert noch selber angekündigt hatte, fiel seinem Regieassistenten Eberhard Pieper zu. Man zitterte im „Deutschen Theater“ um den Premierenerfolg. Doch in Abwesenheit des Meisters geschah ein Wunder: Eine Göttinger Deutschland-Premiere wurde endlich einmal ein theatralisches Vergnügen.

Der Stücktitel ist nicht sehr geschickt übersetzt. „Look: We have come through“ spielt an auf einen „Song of a man who has come through“. Er stammt von D. H. Lawrence und ist reine Poesie. In diesem zitierten Gedicht sublimiert sich eine realistische Handlung unter einem halben Dutzend junger Amerikaner von heute (Franz Hoellering, als Strindberg-Bearbeiter bewährt, hat das amerikanische Stück für deutsche Bühnen eingerichtet): Eine kapriziöse Schauspielerin und ihr amouröser Agent am Rande; im Mittelpunkt das häßliche Entlein Belle und der Laufbursche Bobby; sie begegnen sich in schüchterner Liebe, nachdem Wain, der Mann der Schauspielerin, dem Entlein Belle den Star gestochen hat, daß Körper und Seele, Lust und Liebe auf die Dauer trennbar seien. Zum Schluß haben die beiden Verhinderten und Verklemmten, Belle und Bobby, es wirklich „geschafft“. Sie finden sich in der großen Liebe.

Das ist – literarisch gewertet – „Gebrauchstheater“. Aber es ist glänzendes Theater, weil es spielbare Aufgaben für Komödianten enthält. Rollentheater. In Göttingen heißt die Entdeckung des Abends Ursula Müller. Wie sie sich entwickelt zur sich hingebenden Frau, wie ihr Minderwertigkeitsgefühl innerem Eigenwuchs weicht – das ergab eine schauspielerisch spannende Kurve, die von Ursula Müller auch sprecherisch brillant durchgezogen wurde. Ihr Partner Peter Maertens war erfreulich locker als Bobby, ein verlegener Liebhaber und aufbegehrender Kämpfer. Elsbeth May, vom Bühnenbildner Lothar Baumgarten pikant an- (und aus-) gezogen, stützte mit ihrer starken Persönlichkeitsstrahlung das Spiel vom Rande her, akkompagniert von der saftigen Agententype Jörg Liebenfels’, Klaus Abramowsky pendelte zwischen den Paaren mit einer in jeder Phase prallen Studie als Wain.

Was aber vermöchten die Schauspieler allein, was bedeutete das Dutzendstück ohne die situationsgerecht profilierende, mit trockenem Witz pointierende Regie? Eberhard Pieper hat sein Examen als Hilperts Meisterschüler glänzend bestanden. Man erlebte das Debüt eines begabten Regisseurs; Die Zustimmung des amüsierten Publikums war den ganzen Abend lang hörbar.

Johannes Jacobi