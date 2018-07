Der erst zwanzig Jahre alten CDU ist das Schicksal der viel älteren sozialdemokratischen Konkurrenzpartei nicht erspart geblieben. Auch sie trägt schwer an der Vergangenheit, die durch ihre traditions- und stilbildende Kraft die Partei weitgehend determiniert. Jeder Schritt in politisches Neuland ist mit Gewissensqualen verbunden. Wird die Partei, wenn sie sich neuen politischen Strömungen überläßt, nicht das große Erbe verschleudern, nicht die Sicherheit einer fest gegründeten Ordnung verlieren?

Zwanzig Jahre haben genügt, um eine gewaltige Heldensage entstehen zu lassen. Und die Beschwörung der glorreichen Vergangenheit wirkt auf das Parteivolk wie ein Narkotikum, das den Kummer über Mißerfolge betäubt und die Neuorientierung in einer gewandelten Umwelt überflüssig erscheinen läßt. Auf dem Düsseldorfer Parteitag der CDU wurde dieses Narkotikum reichlich verabreicht. Alles, was gut und erfolgreich in der Vergangenheit war, nahm die CDU für sich in Beschlag: den wirtschaftlichen Aufstieg, die Erhöhung des Lebensstandards, die Rückkehr in die Gemeinschaft der freien Völker. Sie tat dies mit einigem Recht – manchmal aber auch mehr, als ihr zustand. Mit jener Souveränität gegenüber der Geschichte, die Heldensagen eignet, bezeichnete Adenauer auch die ganze Autobahn als ein Werk der CDU, und der saarländische Ministerpräsident Röder schrieb die Rückkehr des Saarlandes allein der Politik der CDU zugute. Wenn von den Leistungen der Partei die Rede ist, treibt die Buchsbaumlyrik üppige Blüten und die Reden geraten nur allzu oft zu mythischen Gesängen von Glanz und Größe der Partei und ihrer Vergangenheit.

Hinter dieser rhetorischen Fassade aber nistet das Unbehagen – ein Unbehagen, das nicht nur durch die Ergebnisse der Meinungsbefragung genährt wird. Es entspringt der dumpfen Erkenntnis, daß die CDU in einer Anpassungskrise steckt. Solcher Krisen haben die SPD und die FDP schon einige überstanden; die CDU war lange davon verschont geblieben. Und auch jetzt gibt es noch viele Politiker in der Partei, die glauben, es genüge, einig und entschlossen und kampfbereit zu sein, dann würde sich alles schon wieder zum besten wenden.

Welches aber sind die Gründe für diese Krise?

1. In der Außenpolitik ist die Zeit der Grundsatzentscheidungen lange vorbei. In dem Maße, wie sich die beiden großen weltpolitischen Lager differenzieren – die westliche Allianz ebenso wie der kommunistische Block –, wird die Politik komplizierter, schwerer durchschaubar und propagandistisch undankbarer für die Regierungspartei.

2. Das Problem der deutschen Einheit läßt sich weniger denn je im Direktgang lösen, sondern nur im Gefolge einer europäischen oder weltpolitischen Entwicklung. Die Politik der CDU, die – zumindest im Bewußtsein der Wähler – auf eine direkte Lösung hinauslief, muß sich nun an lange Zeiträume und langsame Entwicklungen gewöhnen. Dies fällt nicht leicht.

3. Der wirtschaftliche Aufbau der Bundesrepublik ist in seiner ersten Phase abgeschlossen, der Elan der Gründerjahre ist vorbei, das viel undankbarere Geschäft, Wohlstand zu erhalten und gerecht zu verteilen, beflügelt weniger die politische Phantasie, sondern weckt die Begehrlichkeit. Auch hier hat es die CDU-Propaganda schwerer als zuvor, um so mehr, als die gesellschaftspolitischen Vorstellungen in der CDU umstritten sind.