Von Walter Widmer

In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, sagt die Schrift. Borges hat Platz neben Madame Sarraute, Arno Schmidt neben Robert Neumann, und sogar Hans Habe findet sein Winkelchen oder seinen Erker, wenn ihn das gemäßer dünkt. So sollte auch Raum sein für –

Sybille Bedford: „Das Legat“ (Originaltitel: „A Legacy“), Roman, aus dem Englischen von Christian Spiel; Winkler Verlag, Müncien; 402 S., 23,– DM.

Fast zehn Jahre hat das Buch warten müssen, bis es nach Deutschland herübergeholt wurde. Dabei ist es ein ungewöhnlicher Roman, in mancher Hinsicht: thematisch, formal und in seiner geistigen Haltung.

Sybille Bedford ist Engländerin, als Kind deutsch-englischer Eltern vor dem Ersten Weltkrieg in Berlin geboren, weitgereist und in der ganzen Welt zu Hause, Kosmopolitin, unvoreingenommen und vorurteilslos, hochgebildet, kritisch gegen sich und die Menschen, dazu eine Erzählerin, die planvoll und klar, doch ohne Konzessionen an den Leser schreibt und diesem wie auch sich selber ein hohes Maß von kritischem Verstand abfordert. Sie spart alles Unnötige aus und erzählt in beinahe lakonischen Sätzen, was andere mit epischer Breite ausmalen. Das ergibt eine spannungsgeladene, gesättigte Konzentration auf das Wesentliche, wie sie sonst dem „historischen“ Roman fremd ist. Denn um einen solchen handelt es sich.

Daß eine Engländerin halb deutscher Abstimmung ein Stück deutscher Geschichte als Romanvorwurf wählt, ist nicht weiter verwunderlich.

Nur das Wie ist ungewöhnlich. Sie verarbeitet diesen Stoff mit angelsächsischem Sinn für Gerechtigkeit, unparteilich, insbesondere ohne jede karikaturistische Tendenz, obwohl die wilhelminische Ära wie keine andere zu Satire und Karikatur einlädt. Sybille Bedford hat leisere Töne, sie will nicht angreifen und verändern, sie will darstellen: das Deutschland vor und nach der Jahrhundertwende, von der Reichsgründung bis zum Ersten Weltkrieg, den Militarismus, nicht einen verzerrten Militarismus (er ist auch unverzerrt schlimm genug), die Diplomatie und ihre Intrigen, die besitzende Klasse und ihre Randerscheinungen, die ausgehaltene Frau, die Mätresse, die Spieler und Spekulanten, den alten Landadel und die neureichen Kaufherren, die Hofschranzen, Speichellecker und Karrieremacher, die hochmögenden Tunichtgute und geschniegelten Lumpenhunde, Spiel und Widerspiel dieser verschiedenen Mächte, kurz, die Gesellschaft jener Zeit.