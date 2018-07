In welchen Berufen braucht man jahrelang keine Hand zu rühren, und wenn, dann nur, um viel Unheil zu stiften – und ist dennoch praktisch unkündbar? Wer so was sucht, sollte Minister werden oder Besitzer einer Planstelle im Funk. Oder Verfassungsschützer! Schon, als bei der Abhör-Affäre sechzehn ehemalige Gestapo-Leute aus dem Verfassungsschutzamt entfernt werden sollten, las man, das müsse sehr zartfühlend geschehen – die Herden wüßten zuviel.

Ganz deutlich wurde eine angesehene Zeitung, als es kürzlich Ärger mit dem Chef der Berliner Verfassungsschutz-Dienststelle, Wiechmann, gab. Im Zusammenhang mit der Pension in der Clausewitzstraße hatte Wiechmann so wenig Vertrauen zu seinem Vorgesetzten, Bürgermeister Albertz, daß er selbst dem falsche Auskünfte erteilte. Darauf schrieb diese Zeitung, man könne Wiechmann leider nicht entlassen: er wisse zuviel. Liebevolles Zureden brachte ihn dann doch dazu, sich gnädigerweise in den Ruhestand befördern zu lassen.

Vorzeitige Pensionierung – das scheint das Schlimmste zu sein, was einem in diesem Job passieren kann, unter der Voraussetzung allerdings, daß man einen Rang erreicht hat, von wo aus man einen gewissen Ein- und Überblick genießt. In meinem Falle könnte sich die Sache etwa so abspielen:

Eines Tages ruft man mich in die Zentrale. Meine Vorgesetzten – da sitzen sie alle: Oberregierungsrat B. (Innenministerium), Referatsleiter F. (Gehlen), Abwehroffizier Z. (Krone). B. beginnt unser Gespräch.

B: „Sie sind jetzt zwei Jahre bei uns. Wir wissen alles.“

Ich, erleichtert und leicht nervös: „Endlich! Ich habe es geahnt.“

F: „Wir haben uns in Ihnen verrechnet.“ Ich zucke verlegen die Achseln.